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Video Biciclist lovit mortal de o șoferiță, în Hunedoara. O altă femeie, în stare gravă la spital

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 25.07.2026, 08:15 | Modificat la 25.07.2026, 08:18

Accident grav, ieri, în judeţul Hunedoara. Un biciclist de 31 de ani a murit, după ce o şoferiţă care venea din sensul opus, a pierdut controlul volanului şi l-a lovit în plin.

Victima a intrat în stop cardio-respirator şi, în ciuda manevrelor de resuscitare, a murit în braţele medicilor.

Pe bicicletă se mai afla o femeie care a fost şi ea rănită şi transportată de urgenţă la spital. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere şi vătămare corporală din culpă.

Redactia Observator
Redactia Observator
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