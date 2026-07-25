Accident grav, ieri, în judeţul Hunedoara. Un biciclist de 31 de ani a murit, după ce o şoferiţă care venea din sensul opus, a pierdut controlul volanului şi l-a lovit în plin.

Victima a intrat în stop cardio-respirator şi, în ciuda manevrelor de resuscitare, a murit în braţele medicilor.

Pe bicicletă se mai afla o femeie care a fost şi ea rănită şi transportată de urgenţă la spital. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere şi vătămare corporală din culpă.