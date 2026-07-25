Ca şi când nu era suficient că avem o situaţie atât de complicată în sistemul sanitar, studiile făcute în ultima perioadă ne mai presară puţină sare pe rană: antibioticele nu vor mai face faţă infecţiilor, arată acestea. Cei mai vulnerabili sunt şi în această situaţie copiii.

Este vorba despre un fenomen tot mai grav la nivel global: bacteriile devin tot mai rezistente, iar antibioticele încep să nu mai facă față. Anual, se înregistrează la nivel mondial aproape un milion de decese în rândul oamenilor din această cauză. Cei mai vulnerabili, arată studiile, sunt copiii.

Cercetări extinse, realizate pe zeci de mii de probe medicale, arată că infecțiile severe, precum pneumoniile sau cele din sânge, devin tot mai greu de tratat la cei mici. Cele mai mari riscuri le au nou-născuții și copiii internați la terapie intensivă. Problema cea mai gravă este că antibioticele de ultimă rezervă - adică tratamentele folosite în stadiile critice - își pierd tot mai mult eficiența.

Dacă tendințele actuale continuă, specialiștii avertizează că, până în 2050, numărul deceselor asociate acestui fenomen s-ar putea dubla.

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