Maşină făcută zob pe A1, spre Timişoara, după ce s-a ciocnit cu alt şofer. Trei persoane rănite

Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a produs miercuri pe autostrada A1, pe sensul de mers Arad- Timişoara. Trei persoane au fost rănite.

Accident pe autostrada A1, între Arad şi Timişoara/ Trei persoane au fost rănite - FOTO

”La locul intervenţiei se deplasează forţe şi mijloace din cadrul Detaşamentului Arad cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanţă SMURD Terapie Intensivă Mobilă. La locul intervenţiei se deplasează şi două ambulanţe SAJ”, a transmis ISU Arad.

În urma accidentului au rezultat 3 victime, conştiente, cooperante şi neîncarcerate care au primit îngrijiri medicale la faţa locului, apoi au fost transportate la spital.

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Pompierii militari asigură şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor la faţa locului. Poliţiştii urmează să stabilească exact cum s-a produs accidentul.

Pe sensul de mers Arad - Timişoara, traficul rutier este oprit temporar, a anunţat DRDP Timişoara.