Câtă îngheţată au voie copiii să mănânce zilnic? Pentru ei, vremea caldă e pretextul perfect să mai ceară o porţie, deşi au mâncat una şi mai devreme. Iar unii părinți cedează. E greşit, spun medicii. Şi nu pentru că răcesc, aşa cum credeau bunicii. Ci pentru că mănâncă prea mult zahăr. Există însă soluţii: o privire mai atentă la etichetă sau o alternativă mai sănătoasă.

"Mi-aş dori să mănânc mai multă... cam trei pe zi", a spus un copil.

"Aş vrea să mănânc la fel, o tonă. Te răcoreşte, e un desert foarte bun pentru vară", a declarat alt puşti.

"Aş vrea să mănânc 100 de îngheţate pe oră", a adăugat alt copil.

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Pentru copii, îngheţata e deliciul suprem. Pentru adulţi, motiv de luptă zilnică.

"Nu prea am vrea să mănânce, măcar câte una pe săptămână din asta din parc. Acasă, în fiecare zi. Fac şi în casă, din smântână şi cu fructe. Noi luptăm să le dăm puţin zahăr că ştim că e o problemă cu zahărul dar e foarte greu", a transmis un părinte.

O singură îngheţată poate depăşi cantitatea de zahăr recomandată într-o zi

Devine mai uşor dacă facem un calcul simplu.

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Dar o singură îngheţată din comerţ, de 80-100 de grame, poate avea un conţinut şi mai mare de zahăr, mai ales dacă are în compoziţie sosuri, toppinguri, ciocolată sau biscuiți.

"Mănâncă cam două îngheţate pe zi, este un dulce bun, răcoritor. Cer, se duc şi singuri să ia din congelator că ştiu unde e depozitată", a mai spus un părinte.

Îngheţata fără zahăr, tot mai căutată

Mult mai sănătoase sunt îngheţatele artizanale.

"Ne-am extins gama de îngheţată fără zahăr. Avem o gamă de fructe de sezon, a fost zmeura, urmează murele, pepenele galben, mai avem căpșune, și în timpul anului fructe exotice, mango, de exemplu, lămâie", a precizat Ştefan Dumitru, producător de îngheţată.

Dar şi mai bine este dacă învăţăm să facem acest desert acasă, din ingrediente puţine şi naturale: iaurt, fructe sau miere, fără zahăr adăugat. Totuşi, nici în această situaţie, nu sunt recomandate excesele.

"Nici să nu-i obișnuim mereu cu gust foarte dulce, cu adaos mare de zahăr, pentru că în timp vom deveni niște adulți care consumă foarte multe dulciuri și avem calea deschisă spre obezitate, prediabet sau diabet zaharat", a punctat nutriţionistul.

Vânzările de îngheţată se dublează în sezonul cald

În sezonul cald, totuşi, vânzările de îngheţată se dublează.

"Un român mănâncă, în medie, aproximativ 3 litri de îngheţată într-un an, asta înseamnă cam două îngheţate mai măricele în fiecare lună", transmite Andreea Petrescu, reporter Observator.

Iar în vestul Europei, media e şi mai mare: 6-7 litri de îngheţată pe an.