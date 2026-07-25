Creşte tensiunea în România. În nici 24 de ore, o a doua dronă militară care a pătruns în spaţiul aerian al ţării noastre a fost doborâtă, în Delta Dunării. La manşa avionului F16 s-a aflat acelaşi pilot care a reuşit să ţintească şi aparatul de zbor fără pilot, de ieri. Surse Observator spun că ar fi încercat de două ori să doboare ţinta. Au urmat operaţiuni impresionante în zonă. Autorităţile caută bucăţi din drona distrusă ca să îi afle şi originea.

Acesta este momentul în care drona a fost efectiv pulverizată în aer deasupra României. Imediat după, au urmat operaţiuni impresionante la sol şi din aer.

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Elicopterul MApN survolează zona impactului

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Zona este greu accesibilă, este mlăştinoasă, aşadar elicopterul Ministerului Apărării Naţionale încearcă să detecteze orice urmă din aer.

Surse Observator spun că piloţii ar fi nimerit ţinta din a doua încercare. Anunţul doborârii aparatului de zbor a fost făcut de Nicuşor Dan printr-o postare pe Facebook.

Martorii au văzut momentul impactului

"Am şi văzut când a lovit drona. A dat o bubuire în ea şi a terminat tot. Eram la pescuit pe Dunăre, undeva la kilometru 10. E mai bine să o distrugă decât să o lase în pace", a declarat un turist.

Oamenii Deltei şi turiştii sunt obişnuiţi deja să trăiască în umbra războiului.

"Dinspre Sulina s-au dus spre insulă. Războiul va începe cu drone, nu mai e cu arme. Asta trebuia, să nu intre nimeni peste noi", a spus un localnic.

"Am auzit avioane aicişa. S-au învârtit avioanele alea cred că jumătate de oră", a adăugat o altă persoană.

Acelaşi pilot a doborât două drone în mai puţin de 48 de ore

Responsabilă de misiunea de azi a fost aceeaşi echipă care a ţintit şi drona de ieri, din Buzău. De data aceasta, avioanele F-16 au reuşit să distrugă aparatul de zbor înainte să ajungă prea departe pe teritoriul ţării noastre.

Drona a intrat în ţară la 8 şi 22 de minute. Acelaşi pilot care a lovit aparatul de zbor de ieri a fost la manşă şi de data aceasta. A reuşit să distrugă drona la 11 minute din momentul în care a fost reperată, într-o zonă fără pericol pentru locuitori şi turişti.

Urmează valuri de anchete în Delta Dunării. Bucăţile recuperate din drona prăbuşită ar putea oferi şi indicii despre originea aparatului de zbor.

"Nu avem cum să avem informaţii în acest moment, pentru că informaţiile încep să apară de la discuţiile cu piloţii, care, poate, ajung să vadă vizual drona din cockpitul avionului de vânătoare. Certitudinea acestor informaţii este generată de un raport de expertiză", a precizat Radu Miruţă, ministrul interimar al Apărării.

Specialiştii nu exclud un test al apărării României

Ministrul Afacerilor Externe spune că incursiunea celor două drone pe teritoriul ţării noastre în mai puţin de 48 de ore nu este doar un accident. O ipoteză susţinută şi de specialişti.

"Trebuie să fim foarte conştienţi că ar putea fi şi o oarecare planificare pentru a testa încă odată ce se întâmplă cu drona doborâtă", a explicat dr. Mircea Mîndrescu, general de brigadă.

Mai multe atacuri ale ruşilor au vizat zilele acestea porturile Ismail, Odesa şi Mikolaiv, foarte aproape de ţara noastră.

"Probabil avem o dronă care a venit să identifice ce nave sunt în aceea zonă, urmărind o anumită navă care probabil este de interes pentru Federaţia Rusă", a subliniat Constantin Ciorobea, contraamiral.

Președintele Consiliului European a felicitat România pentru doborârea celor două drone. Şi şeful Armatei Române a spus că vrea să îl decoreze pe pilotul de 28 de ani care a îndeplinit cele două misiuni cu succes.