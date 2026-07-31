Guvernul a declarat stare de alertă în energie. Executivul ia măsuri fără precedent: autorităţile vor să devieze cursul Braţului Bala, pentru a menţine în funcţiune centrala atomică de la Cernavodă, afectată grav de debitul scăzut al Dunării. Hidrologii avertizează că este doar începutul crizei. Dunărea va continua să scadă şi în luna august şi am putea avea un minim istoric. Iar în următoarele 4 săptămâni, vremea va fi caniculară şi secetoasă.

"Am declarat stare de alertă la nivel naţional pe perioada lunii august", a declarat Ilie Bolojan.

Măsura vine într-un moment în care România este în pragul unei crize energetice. Din cauza debitului scăzut al Dunării producția de energie la Porțile de Fier a scăzut la jumătate. Iar centrala atomică de la Cernavodă, care asigură 20 la sută din necesarul de energie al României, a închis deja un reactor şi este la un pas de a-l opri şi pe al doilea.

Pentru a asigura apa necesară pentru răcirea echipamentelor de la Cernavodă, autorităţile vor să devieze cursul braţului Bala. Canalul, care se desprinde de Dunăre şi se varsă în braţul Borcea, va fi redirecţionat către Dunărea Veche, care alimentează centrala, cu ajutorul a patru barje metalice. Costul lucrării este estimat la 7 milioane de lei.

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"Toate capacităţile pe care le avem în producţie au primit recomandări să funcţioneze la capacitate maximă, atât centralele pe gaz, dar şi centralele pe cărbune. Astăzi am discutat cu vicepremierul Ucrainei pentru a ne susţine în perioada următoare cu producţia din una din centralele nucleare ale Ucrainei", a spus Bolojan.

Alte măsuri vizează economisirea de energie.

"Am convocat luni o întâlnire cu marii consumatori din România pentru a discuta în ce fel îşi pot reduce voluntar consumul de electricitate în orele de vârf. Toţi ar putea să îşi reducă consumul pentru următoarele două săptămâni", a declarat Cristian Buşoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.

De asemenea, compania Electrica a anunţat că va oferi marilor consumatori patru ore de energie gratuită pe zi, dacă îşi mută producţia dintre orele 19 şi 23, către orele prânzului, când există surplus de energie fotovoltaică în sistem.

Debitul scăzut al Dunării afectează şi importurile de energie pe care România le poate face. Premierul Ungariei a avertizat că centrala atomică de Paks mai poate funcţiona doar până luni. Un anunţ care a determinat Comisia Europeană să ceară o reuniune de urgenţă.

Nu doar sistemul energetic suferă din cauza debitului scăzut de pe Dunăre, ci şi transportul fluvial.

Dunărea este într-o continuă scădere pe tot sectorul românesc. În anumite zone au fost atinse cotele istorice din urmă cu 23 de ani. Iar în alte zone urmează să se întâmple asta. La Galaţi, astăzi cota este de 23 de centimetri, iar în următoarele zile va ajunge la 18 centimetri.

"Navele trebuie să încarce corespunzător şi să limiteze şi lungimile şi lăţimile convoaielor. Pentru că nu am rămas doar fără apă, am rămas şi fără lăţimi de şenal", a explicat Adrian Maizel, purtător de cuvânt Administraţia Fluvială.

"Intrarea în ecluza PF2 se poate face numai pe ecluza sârbească. Ecluza românescă nu are adâncimi", a declarat Cătălin Țigănuș, director Navrom.

Hidrologii estimează că debitul Dunării va ajunge la 1.500 de metri cubi pe secundă săptămâna viitoare, de trei ori sub cota normală. Iar ploile se lasă aşteptate.

"Precipitațiile aproape că vor lipsi cu desăvârșire, deci un cer mai mult senin, care evident va favoriza acest proces de încălzire treptată", a spus Alina Şerban, meteorolog.

Prognoza meteo arată că ne aşteptă patru săptămâni caniculare şi secetoase.

Valul de căldură a început deja în vestul ţării, unde temperatura restimţită a fost azi de 41 de grade Celsius.

Începând de mâine, şase judeţe din vestul ţării intră sub cod portocaliu de caniculă.