Micul dejun, cea mai importantă masă a zilei! Nimic de obiectat până aici. Ba chiar asta ne recomandă toţi nutriţioniştii, să ne asigurăm că mâncăm bine dimineaţa, ca să avem putere pe tot parcursul zilei.

Câţiva turişti dintr-un hotel de 4 stele din Constanţa au mâncat, totuşi, parcă prea bine. Sau, cel puţin, asta intenţionau.

După ce au mâncat prima masă a zilei, s-au asigurat că au ceva şi pentru mai târziu.

3 kilograme de carne

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Cu vârf, au pus în farfurii mezeluri, brânzeturi, crenvurști și produse de patiserie şi le-au dus în cameră. Aproape 3 kilograme de carne au găsit cei care asigură curăţenia din camere.

Pe lângă toate glumele care circulă acum pe reţelele sociale, mare atenţie, pentru că acest obicei poate provoca reale probleme. Mâncarea, odată scoasă din zona de bufet, nu mai e la fel de proaspătă.