"Rezerva ta de liniște", "Prieten în momente cheie", "Credit cu selfie", "Obține rapid 20.000 lei, cu creditul online. Siguranță 100%! ", "Pentru că viața nu ține cont de ziua de salariu". Mesaje scurte, ușor de reținut. Un credit la un IFN nu este, în sine, o problemă – până și președintele ANPC spune că are un astfel de împrumut. Problema apare atunci când se profită de încrederea oamenilor și se foloseşte promisiunea banilor rapizi pentru a-i păcăli. Campania Observator a dus la o investigație a DNSC și a scos la iveală o rețea care, sub pretextul acordării de credite, lăsa victimele fără bani, nu şi fără griji.

"Au profitat de nevoia mea. M-au văzut că sunt disperat", spune George Ene, datornic. Sună tentant, nu?Recunoaşteţi, dacă acum aţi fi în pană de bani, aţi încerca. E genul acela de ajutor rapid, fără bătăi de cap, care vine fix cand ai nevoie şi pe care il poti accesa de oriunde. Reclamele sunt peste tot: la televizor, pe internet, în mijloace de transport în comun. "Când banca îţi spune nu, noi îţi spunem da. Pe Facebook. Apar reclame d-astea", a declarat George Ene, datornic.

E un fenomen care se întâmplă de ani de zile

O vâltoare din care George nu ştie cum să mai iasă acum. Şi în care sunt deja captivi sute de mii de români. E un fenomen care se întâmplă de ani de zile, sub ochii nostri si ai autoritatilor. "Eu nu am nimic pe numele meu. Am pierdut tot", a declarat Sorin Ivănescu, datornic. "Cred că poate mor şi nu reuşesc să plătesc", a declarat Maria, datornică. Avea nevoie de bani ca să-şi plătească 3 rate restante la bancă. Dar bucuria lui a tinut doar cateva saptamani. Cand a vrut sa restituie toata suma la IFN a aflat că deja dobânzile începuseră să curgă. Şi, dintr-un împrumut de 3.000 de lei avea de dat înapoi peste 10.000. Nu avea aceşti bani. "Am vorbit cu o doamnă. Mi-a spus: Nu, ai făcut creditul să plăteşti, că te executăm. Nu ştiu cine e", a declarat George Ene, debitor.

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George îşi creşte acum cei doi copii cu 1.000 de lei. Atat ii mai ramane dupa ce plateste lunar rate si la banca, si la IFN, in valoare de 2.800 de lei. Privind in urmă, înţelege unde a greşit. A fost pur şi simplu orbit de uşurinţa cu care a primit creditul şi de tot sclipiciul din reclame. Dacă ar fi citit, ar fi văzut un detaliu extrem de important. "Dobânda este prima capcană. La IFN poţi să ai această dobândă de 1% pe zi. Dacă o transformi într-o dobândă anuală ajungi să plăteşti şi o mie la sută", a declarat Irina Chiţu, director FinZoom. Aşa a ajuns George să aibă acum de plată triplu faţă de cât a împrumutat. Chiar dacă legea e clară - suma totală de rambursat nu trebuie să depăşească de două ori valoarea împrumutului.

"Asta este ilegal.Faptul că sunt şi IFN-uri care încalcă legea, aici intră deja în altă zonă", a declarat Daniel Zamfir, iniţiator lege IFN. Dar cei care sunt in spatele unor astfel de afaceri, se pricep foarte bine si la incalcat legea, si la convins clienţii. "Nu înţelegem exact ce înseamnă o dobândă şi avem acest flagel al analfabetismului funcţional, avem probleme în a înţelege mesaje în general. Pe acest teren fertil, într-o economie aflată în criză înfloresc mesaje de tipul pariuri, IFN-uri şi alte iluzii de câştig rapid", a declarat Dragoș Stanca, specialist în comunicare. Iluziile se vand la colt de stradă. Sau chiar la tine acasa.

Când eşti disperat şi ai nevoie urgentă de bani, asta ar putea părea chiar un avantaj. Nu mai faci drumuri prin oraş, nu mai cheltui bani pe taxiuri. După ce agentul IFN îţi spune ce sumă poţi primi şi în ce condiţii, tu singur îţi accesezi împrumut printr-un formular online. În câteva minute ai banii în cont. Clientul tipic al unui IFN este bărbat. Are între 30 şi 40 de ani. Munceşte şi are venituri constante. De obicei, împrumută de la IFN în jur de 7.000 de lei, pentru urgenţe medicale, bunuri de larg consum si facturi restante. George se încadrează perfect în acest profil. Când totul se intampla altfel decat ai crezut, prima dată ceri explicatii la IFN. Dacă nu găseşti înţelegere, mergi la Protecţia Consumatorului. Unde situatia e foarte bine cunoscuta.

În ultimii 5 ani, din aproximativ 100 de IFN-uri, doar 27 au fost verificate

"Eu am credite bancare și de la instituții bancare și nonbacare, ca și consumator. Dar le fac de la entităţi care ştiu că sunt sigure. Ştiu că sunt acreditate", a declarat Bekesi Csaba, preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. Totusi, presedintele ANPC, vizibil deranjat, n-a vrut să ne arate şi cum functioneaza. În România, activitatea IFN-urilor este supravegheată de BNR, ANPC și Oficiul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Controalele există, dar sunt insuficiente. În ultimii 5 ani, din aproximativ 100 de IFN-uri, doar 27 au fost verificate. Opt au primit avertismente, iar patru au fost amendate cu 80.000 de lei, toate, pentru tranzacții neraportate și deficiențe în verificarea clienților. Deşi legea IFN-urilor a fost modificată acum un an şi jumătate, avocaţii spun că abuzuri încă se intamplă.

"IFN-urile le practică pentru a-şi exploata poziţia dominantă şi pentru a maximiza profitul. Un IFN poate să schimbe contul bancar şi să nu informeze debitorul persoană fizică. Sau să cesioneze contractul de credit fără acordul debitorului", a declarat Daniel Velicu, avocat. Am incercat să obtinem şi punctul de vedere al IFN urilor mentionare în acest reportaj. Am trimis mai multe solicitări oficiale pe mail, dar am primit un refuz si un singur raspuns. Din care reiese faptul că solicitantul primeste inainte de semnarea contractului toate informatiile necesare. În paralel, în România s-a dezvoltat o reţea de pretinse IFN-uri. Le găseşti pe diverse grupuri online. E suficient sa ceri ajutor, ca imediat ti se ofera, instant, suma de bani. Am vrut să văd cum funcţionează reţeaua dar în scurt timp contul de whatsapp mi-a fost blocat. Atunci am sesizat Directoratului Național de Securitate Cibernetică.

"Sunt nişte conturi fictive. Atacatorii pot să ne sune de pe un alt număr de telefon şi să ne propună tot felul de investiţii false", a declarat Mihai Rotariu, coordonator DNSC. Este un fenomen care a luat amploare în ultimii ani - hoţii de buzunare din online. Îţi golesc contul cu doar un click. Vedeţi poveşti incredibile, în exclusivitate, într-un nou episod Legea Banilor.