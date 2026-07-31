Devierea unui braţ al Dunării şi stare de alertă în 2 judeţe. Măsurile Guvernului în criza energetică

Măsuri excepţionale luate de Guvern pentru a evita o criză majoră pe piaţa enegertică. Executivul s-a reunit vineri, 31 iulie, într-o şedinţă extraordinară în care a fost analizată situaţia creată de secetă şi de scăderea debitului Dunării.

Reactorul 1 de la Cernavodă a fost oprit şi s-a discutat şi despre oprirea reactorului 2. Aceasta a fost amânată însă. Pentru a nu se ajunge în acest scenariu, Guvernul a decis devierea unui braţ al Dunării către centrala de la Cernavodă şi declararea stării de alertă pentru două judeţe: Constanţa şi Călăraşi.

"Suma prevăzută la alin. (1) se utilizează exclusiv pentru finanțarea activităților necesare pregătirii și realizării intervenției de urgență pentru redistribuirea debitelor la bifurcația Bala– Dunărea Veche, inclusiv pentru achiziția, închirierea, mobilizarea, transportul și punerea la dispoziție a echipamentelor, materialelor și mijloacelor tehnice precum și pentru executarea lucrărilor și măsurilor care vor fi stabilite prin soluția tehnică adoptată, monitorizarea, semnalizarea, măsurătorile și operațiunile de recuperare ori demobilizare a acestor", se arată în decizia Guvernului.

Măsura poate fi consultată aici

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Proiectul de act normativ este supus adoptării în procedură de urgență, fără parcurgerea procedurii de participare la elaborarea actelor normative. Starea de alertă urmează a fi declarată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență într-o şedinţă ce va avea loc cât mai rapid posibil.