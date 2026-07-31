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Oraşele din România unde temperatura resimţită la ora 13 a fost de 40 de grade la umbră

Oraşele din România unde temperatura resimţită la ora 13 a fost de 40 de grade la umbră Termometru care afișează temperaturi de până la 40 de grade într-o zi de vară însorită - Profimedia
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 31.07.2026, 13:32 | Modificat la 31.07.2026, 13:32

România se confruntă cu un episod sever de caniculă, iar temperaturile resimțite au urcat vineri, la ora 13:00, până la 40 de grade Celsius. În trei oraşe din România a fost înregistrată cea mai ridicată valoare, unde disconfortul termic a fost extrem de accentuat.

Potrivit datelor de la ora 13:00, în Chișineu-Criș, Sânnicolau Mare şi Săcueni s-au resimţit 40 de grade la umbră. Valori foarte ridicate au fost consemnate și la Timişoara, Oradea, Arad, Lugoj, Halod, unde s-au resimțit 39 de grade Celsius.

Temperaturi resimțite – ora 13

  • 40°C Chișineu-Criș
  • 40°C  Sânnicolau Mare 
  • 40°C Săcueni 
  • 39°C Timișoara
  • 39°C Oradea 
  • 39°C Arad 
  • 39°C Lugoj
  • 39°C Holod
  • 38°C Drobeta Turnu Severin 
  • 37°C București
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România se confruntă cu un nou val de căldură intensă, care se va extinde și se va accentua în următoarele zile. Meteorologii anunță temperaturi ce pot ajunge izolat la 40 de grade Celsius, disconfort termic ridicat și nopți tropicale în tot mai multe regiuni. Avertizările cod galben și cod portocaliu vizează un număr în creștere de județe, cele mai afectate fiind zonele din vestul, sudul și centrul țării.

Redactia Observator
Redactia Observator
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