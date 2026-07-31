Bolojan anunţă stare de alertă la nivel naţional. România va importa energie electrică din Ucraina

Ilie Bolojan, premierul interimar al României, a anunţat că în România va fi stare alertă la nivel naţional pentru toată luna august, în plan energetic.

De asemenea, Bolojan a mai precizat că Ucraina ne va ajuta cu energie în orele de vârf. Premierul interimar a mai spus că Dunărea va fi redirecţionată către Cernavodă pentru a fi menţinut în funcţiune Reactorul 2.

"Am încheiat o şedinţă a CNSU în urma căreia am declarat stare de alertă la nivel naţional pe perioada lunii august ca efect a scăderii producţiei de energie electrică ca efect al secetei şi al scăderii debitului Dunării. Debitele Dunării au scăzut la mai puţin de jumătate faţă de valorile normale ale acestei perioade. Vom ajunge la valori limită, suntem la 1.600mc pe secundă cu posibilitatea de scădere cu încă 100 mc pe secundă. Există un risc destul de mare să închidem şi Reactorul 2 de la Cernavodă. Asta înseamnă că vom pierde aproximativ 20% din producţia de energie electrică la nivel naţional. Ca urmare a reducerii debitelor şi pe râuri, avem o capacitate limitată de a produce şi în hidrocentrale. Faţă de un consum normal, de peste 7000 MW, suntem în situaţia ca în orele de seară să importăm 1.700 MW. Dacă se opreşte şi Reactorul 2, trebuie să importăm 2.500 MW.

Ucraina va ajuta România cu energie electrică

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Am discutat cu vicepremierul Ucrainei pentru a ne susţine în perioada următoare cu producţia din una dintre centralele nucleare ale Ucrainei. Vom primi un ajutor de urgenţă din partea Ucrainei în orele de seară, orele de vârf. Transelectrica şi Nuclearelectrica vor purta discuţii cu partea ucraineană. Ucraina, în regim comercial, in regim de piaţă, au fost de acord să ne ajute. E un acord de reciprocitate. În plan intern, toate capacităţile pe care le avem în producţie, vor funcţiona la capacitate maximă. Centralele hidro vor lucra în principal în orele de seară. ANRE şi Transelectrica au autorizat de urgenţă toate procedurile de exploatare pentru a intra imediat în productie: fotovoltaice, eolian.

Am alocat 7 milioane lei pentru Ministerul Transportrilor în vederea executării unor lucrări în zona aducţiunii de la Cernavodă, pentru a menţine nivelul apei pe canalul Bala, care leagă Dunărea de această zonă să avem un debit constant. Apele Române, structurile fluviale ale Armatei lucrează în aşa fel încât să asigurăm dragajul. Aceste decizii vor fi luate în zilele următoare, dar am asigurat finanţare. Va fi important şi economisirea voluntară, cand avem acest deficit. Fac un apel către cetateni, dar şi în special companiile să economisească", a declarat Ilie Bolojan.