Sunt tot mai puţini români dispuşi să facă munci grele. Ministerul Muncii a publicat o listă completă cu ocupațiile pentru care angajatorii nu găsesc oameni iar ea cuprinde peste 230 de meserii, de la curieri şi până la muncitori necalificaţi în construcţii. Tot mai mulţi angajatori se văd nevoiţi să-şi caute forţa de muncă pe alte continente.

Deficitul de personal se resimte puternic în curierat. Cererea este tot mai mare, însă angajatorii cu greu mai găsesc români dispuși să se angajeze.

"Să zicem, în proporție de 25-30% sunt români, restul sunt cetățeni străini din diferite țări. În momentul de față, da, există un deficit de personal pe domeniul acesta", a declarat Monica Lucian, manager asistent la o companie de curierat.

Aşa că tot mai mulți angajatori se orientează spre forța de muncă din Asia.

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"Majoritatea persoanelor care vin din străinătate vorbesc limba engleză. Le punem la dispoziție curierilor noștri echipament pentru livrare. Avem și biciclete asistate electric, avem și scutere pe care ei le pot închiria de la noi", a adăugat aceasta.

Peste 200 de meserii, afectate de lipsa angajaţilor

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Nu toți asiaticii care vin în România să lucreze sunt curieri sau muncitori necalificați. O mare parte dintre ei au studii superioare și ocupă poziții calificate sau înalt calificate. Jack a venit în România în 2017, din Nepal. Pe parcurs, și-a adus și familia. De aproape un an lucrează ca recepționer la o companie din București.

"Primesc curierii, mă ocup de barieră și verific vizitatorii. Țara este foarte frumoasă, oamenii și colegii sunt foarte prietenoși. Am familie aici: frații mei și copilul meu", a precizat Jiban Sherpa, lucrător străin.

Criza de personal loveşte şi construcţiile

Deficitul de personal se resimte puternic și în alte domenii.

"Sunt cereri pentru ingineri în construcții. Acolo e nevoie să iei toată echipa: șef de lucrări, ingineri, IT-iști, tot felul de specialiști care în România nu mai sunt foarte mulți sau care pleacă în afară pe salarii mult mai mari decât ar fi primit în România", a subliniat Melania Pop, manager agenţie de recrutări.

"Una dintre marile firme membre ale Federației Patronatelor Societăților din Construcții, care a derulat recent o campanie amplă de recrutare pentru fierari-betoniști, dulgheri, instalatori, zugravi, dar și muncitori necalificați, a avut aproximativ 1.200 de persoane înscrise. Au fost sunate câte 200 de persoane pe zi. Dintre acestea, doar 10-12 se prezentau efectiv pe șantier, iar, în final, din cele 1.200 de persoane doar 10 au fost angajate. Constructorii nu aduc lucrători străini pentru că își doresc acest lucru, ci pentru că, de foarte multe ori, nu au alternativă", a explicat Theodora Blum, director relații internaționale, Federația Constructorilor.

Angajările din afara UE, legate de lista ocupaţiilor deficitare

Procedurile de angajare pe teritoriul României a străinilor din afara Uniunii Europene pot fi începute doar dacă ocupația pentru care se solicită angajarea este inclusă în Lista Ocupațiilor Deficitare.

"Au ținut cont de cele mai mari volume care intră în România și, în principiu, se duc în automotive, construcții, agricultură și, bineînțeles, în HoReCa. Nu doar că este nevoie. Din iunie încoace, cererile s-au dublat față de prima parte a anului", a mai precizat Melania Pop.

Odată aprobată lista, Ministerul Muncii va putea da undă verde agențiilor de recrutare să aducă forță de muncă de pe alte continente în toate sectoarele afectate.