Sportul în aer liber e gratis. Dar nu e pentru toată lumea. În timp ce preţul abonamentelor la sală creşte, mișcarea "pe cont propriu" devine o alternativă tot mai populară. Specialiștii atrag atenția însă: fără îndrumare, riscul de accidentare crește.

Pentru Cristi, fiecare zi începe obligatoriu cu un antrenament.

"După cum se vede, alerg. Aveți acolo un parc de calistenice, tragem de bări. Astea sunt mai bune pentru ca te foloseşti de greutatea corpului", spune el.

El merge și la sală, dar, când vremea e frumoasă, preferă sportul în aer liber. Mai ales că e gratis.

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"Mult mai bun ăsta. Recomand mai mult. Pentru că te obosești mult mai repede, folosești forța corpului, e cu totul altceva", spune Cristi.

Nu e singurul care preferă să facă o economie.

Oamenii aleg să facă economii

"La sală, nu știu, 200-300 de lei pe lună. Cam așa, spune o persoana. Acum, când este frumos afară, e normal să ieșim afară", menţionează o persoană.

Aici, în parc, sportul se face fără abonament și fără program, dar și fără aparatele și structura unei săli de fitness. Pentru mulți, însă, asta e suficient cât să înlocuiască antrenamentul clasic.

Un abonament la o sală de fitness pornește de la 150 de lei și poate ajunge până la 500 de lei. Şedinţele cu antrenor personal dublează sau chiar triplează costurile.

"În parc suntem limitați la exerciții cu greutatea corpului sau la alergări sau alte genuri de antrenamente care se pot practica neavând la dispoziție accesorii. Aici avem, mai multe accesorii, avem aparate, avem greutăți libere, deci putem să mărim gama de exerciții pe care dorim să ne o introducem în rutina noastră", spune Stelian, antrenor de fitness.

Sportul practicat fără experienţă şi fără îndrumare poate duce la accidentări

"Întotdeauna efortul trebuie adaptat în funcţie de greutatea fiecaruia şi crescut prograsiv. Foarte frecvente pot fi întinderile ligamentare, întinderile musculare, iar în cazuri mai grave entorse. Important este să facem o încălzire buna // iar efortul trebuie să fie gradual progresiv", explică Radu Vişna, medic ortoped la Spitalul Pantelimon.

Statisticile medicale arată că unul din trei sportivi începători ajunge la ortoped în primele luni de antrenament.