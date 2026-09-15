Mesaje RO-Alert au fost emise marţi dimineaţă pentru nordul judeţului Tulcea după ce a fost detectată o ţintă aeriană la 35 de km de Chilia, iar ulterior, au fost detectate două drone la 30 de kilometri nord de Periprava. Nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional.

Mesaje RO-Alert în Tulcea după ce au fost detectate drone în apropiere de Chilia şi de Periprava - Shutterstock

"Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat marţi, 15 septembrie, mai multe ţinte aeriene în Ucraina, în apropierea graniţei cu România. Astfel, în jurul orei 03.10, a fost detectată o ţintă aeriană la aproximativ 35 de kilometri nord de Chilia", transmite MApN.

Nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional

Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană în Baza 86 Aeriană Borcea, au decolat pentru monitorizarea situaţiei. Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, iar la ora 03.18 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

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Alte două ţinte au fost detectate în jurul orei 04.20, la 30 de kilometri nord de Periprava, un nou mesaj RO-Alert fiind trimis populaţiei din nordul judeţului Tulcea la ora 04.51. Nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional. Alerta aeriană a încetat la ora 5.18.