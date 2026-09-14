Te-ai întrebat vreodată câți ani are corpul tău? E o întrebare pertinentă pentru că, de multe ori, vârsta din buletin nu are nicio legătură cu cea a organismului tău. Stresul, sedentarismul, alimentaţia şi viaţa agitată pot transforma 25 de ani în jumătate de secol pentru că vârsta biologică arată exact cât de bine ai mâncat, dacă ai dormit suficient şi cât sport ai făcut.

"În ultima perioadă am fost destul de obosit și am obs că mă îngraș mult mai ușor ca acum 5 ani. Muncim prea mult, mâncăm haotic, suntem obosiți, stresați.", spune Teodor, 38 de ani.

Teodor este medic stomatolog şi are 38 de ani. Sau cel puţin asta credea până să se urce pe cântarul medicului. Un cântar special, care măsoară vârsta organismului în funcţie de structura corpului. Dintr-odată, a înţeles de ce se simţea tot mai bătrân. Corpul său ajunsese să o ia mult înainte.

"Pacientul nostru are 38 de ani, iar body age-ul este 43. În cazul acestui pacient vom observa un body fat crescut, ne arată cântarul peste 38%, visceralul fat care este 14% aici e recomandat să avem între 1 și 4.", adaugă un medic.

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Buletinul nu minte niciodată, dar pe lângă asta cântarul acesta ne poate arăta și vârsta corpului nostru pe lângă procentul de grăsime și kg în plus. Concret ne spune dacă suntem mai tineri sau mai bătrâni decât vârsta reală pe care o avem

Pentru că vârsta din buletin nu spune întotdeauna toată povestea. Vârsta metabolică, în schimb, da. Ne arată cât de uzate ne sunt organele, celulele, dar şi raportul dintre grăsimea corporală și masa musculară. De multe ori, diferenţa dintre "câţi ani am" şi "câți ani pare să aibă organismul meu" poate fi mai mare decât ne-am aştepta.

"Aici discutăm în primul rând de un stil de viață dezordonat, cele mai frecvente greșeli sunt consumul exagerat de zahăr, de alcool, o cantitate mică de proteine și de fibre. Ne obosim organele printr-o alimentație hiperprocesată. Foarte multe persoane nu se culcă la ora potrivită și nici nu își fac somnul suficient acele 8 ore.", spune Oana Merchea, medic Nutriție & Dietetică.

La 16 ani, această tânără crede că organismul ei a pierdut cursa cu timpul. Se simte ca la vârsta a treia.

"Am făcut echitație 9 ani și volei 2 ani. Mă trezesc dimineața cu dureri de spate am și probleme cu genunchii și cu mușchii. am avut o viață f activă când eram mică alergam și zburdam și acum am rămas pe pauză.", spune adolescenta.

"Totul pornește de la a fi tu mental bine, să îți impui niște norme, reguli de la care să nu te abați, să fii strictă tu pentru tine, ore de somn câte îți trebuie, mâncare nici prea multă, nici prea puțină.", spune o persoană.

Reporter: Ce vârstă aveți în buletin?

Persoană: 45

Reporter: Şi la ce vârstă vă simțiți?

Persoană: La 55 așa. Cred că și alergătura asta de zi cu zi.

Și psihologii recunosc că nu doar ceea ce punem în farfurie ne îmbătrânește prematur. Stresul, considerat boala secolului, accelerează şi mai mult acest proces.

"Nerezolvarea unui conflict interior sau a unei situații dificile pentru o persoană, o separare, divorț, pierderea unei persoane importante din viața sa, dacă acea situaţie nu a fost procesată, înțeleasă, acceptată, lucrul acesta poate să mențină un stres cronic pe termen prelungit, faptul că nu ne exprimăm emoțiile, singurătatea.", explică psihologul Cristina Ionescu.

De ce ne simţim mai bătrâni

Am aflat de ce ne simțim mai bătrâni. Vestea bună este că "anii" în plus pe care îi arată organismul nostru nu sunt o sentință. Iar schimbările potrivite chiar pot da timpul înapoi.

Odihna şi sportul, cei mai puternici aliaţia ai longevităţii

"Ca să ne menținem corpul cât mai tânăr e important să avem toți micro macro nutrienții esențiali proteine grăsimi și carbohidrați cât mai sănătoși. E important să prioritizăm proteina după 35 de ani, pentru că atunci corpu,l mai ales la femei, ne mănâncă din masa musculară.", spune Oana Merchea, medic Nutriție & Dietetică.

"Putem să revenim la un echilibru printr-un efort conștient, adică să observăm care e igiena noastră mentală, dar și fizic. Somnul e unul dintre cele mai importante lucruri pe care ar trebuie să le îngrijim, pentru că atunci toate structurile noastre cognitive se refac. Şi mișcarea fizică", adaugă psihologul Cristina Ionescu.

Odihna şi sportul sunt așadar cei mai puternici aliați ai longevității.

"Adăugând greutăți la exercițiile practic reușim să creștem forța corpului să întărim densitatea osoasă și să creștem masa musculară totul treb făcut controlat. Exerciţiul nr.1 pe care îl recomand sunt îndreptările, e un exerciţiu care participă foarte mult în structura sistemului osos. Pe locul doi, genuflexiunile. Al treilea exerciţiu pe care eu îl recomand pentru a ne menține starea de tinerețe este împinsul din culcat.", spune Stelian Sălăgean, antrenor de fitness.

Dacă aveți nevoie de motivație să vă ridicați de pe canapea, aflați că studiile arată că sedentarismul este sursă de boală. Iar o analiză a cercetătorilor spanioli, făcută pe mii de oameni, a arătat că rezistența la insulină și lipsa activității fizice sunt asociate mereu cu o vârstă a organismului mai mare decât cea din acte.