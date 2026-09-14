"Aproape 200.000 de fermieri", aşteptaţi marţi în Piaţa Victoriei. Jandarmeria pregăteşte măsuri speciale

Fermierii ameninţă că blochează, mâine, Capitala într-unul dintre cele mai mari proteste din ultimii ani. Organizatorii vorbesc despre aproape 200.000 de protestatari. Oamenii sunt revoltaţi că exporturile de oi și capre sunt blocate până la sfârșitul anului.

Astfel, fermierii nu mai pot să vândă decât către abatoare, unde cererea nu prea există, motiv pentru care multe ferme riscă să intre în faliment.

"Confirm ceea ce am promis, plecăm la Bucureşti, azi 14 septembrie, pentru mâne, 15 septembrie, la Guvernul României, dragii mei....Ne-a ajuns cuţitul la os demult, am tăcut, am răbdat, am făcut documente de ne-am săturat de câte documente am făcut către statul român, către autorităţile statului român, iar producătorul de hrană, crescătorul de animale a ajuns batjocura, nu a actualei conduceri, ci şi a fostei conduceri. Pe noi au dat cu biciul în continuu, noi, ţăranii români, adică cultura mare, tot ce înseamnă producătorii de hrană am ajuns bătaia de joc a autorităţilor care fac legi cu femeile de servici şi cu trădătorii din sector de la noi", spune într-o postare pe Facebook, luni după-amiază, Ionică Sterp din Bihor, unul dintre liderii crescătorilor de ovine care a anunţat că susţine necondiţionat acest protest.

Totodată, agricultorii acuză Guvernul că întârzie rambursarea accizei la motorină şi consideră Executivul responsabil chiar şi de explozia preţurilor la îngrăşăminte.

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Jandarmeria Capitalei anunță măsuri speciale. Traficul rutier din Piața Victoriei ar putea fi restricționat, iar la intrările în Capitală se vor face filtre pentru a-i verifica pe cei care vin la protest cu animale şi produse agroalimentare.

Protestul nu este autorizat de nicio asociaţie de fermieri, iar informaţiile despre organizarea lui au circulat pe reţelele de socializare de câteva săptămânii. Aceasta înseamnă că participanţii la manifestaţie vor veni în mod indepent, practic "pe persoană fizică", asumându-şi riscul să fie amendaţi.