Zone întinse de spumă au apărut, luni, 14 septembrie 2026, pe malul Lacului Techirghiol. Fenomenul a fost surprins în imagini, iar pelicula albă s-a putut observa de-a lungul unei porțiuni a țărmului.

Potrivit publicației Ziua de Constanța, valurile au fost agitate, iar apa a format o cantitate consistentă de spumă care s-a depus pe linia malului.

Imaginile surprinse la fața locului arată apa în mișcare și valurile care ajung la țărm, în timp ce spuma se acumulează pe mal.

Apariția unui astfel de fenomen poate fi asociată cu procese naturale, printre care agitația apei și acumularea unor substanțe organice.

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Fenomenul a fost observat și fotografiat luni, 14 septembrie, la Lacul Techirghiol.

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