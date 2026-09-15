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Prețul petrolului explodează, iar scumpirile ajung la pompă. Motorina, aproape de 11 lei pe litru

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Editor Alexia Bucur | Timp citire: 1 minut
Publicat la 15.09.2026, 08:00 | Modificat la 15.09.2026, 08:14

Se scumpesc din nou combustibilii. Petrolul a ajuns deja la un nivel record, iar economiștii avertizează că efectele se vor resimți în curând și la noi în țară.

Vestea bună este că astăzi Ministerul Finanțelor va recalcula procentul de reducere a accizei la combustibil. Însă experții estimează că prețul motorinei ar putea ajunge la 11 lei, iar cel al benzinei, la 10 lei.

Și asta pentru că prețul petrolului a crescut puternic după intensificarea conflictului din Orientul Mijlociu. Mai multe atacuri asupra navelor și infrastructurii petroliere au afectat rutele maritime importante, iar Arabia Saudită a oprit una dintre principalele conducte de petrol după un atac cu drone. Astfel, petrolul Brent a trecut de 100 de dolari pe baril.

În România, în doar un an, motorina s-a scumpit cu peste 34%, iar benzina, cu peste 25%. Și, în ciuda faptului că guvernul a introdus acciza dinamică la motorină, recalculată la fiecare două săptămâni, motorina a trecut de 10 lei la fiecare stație din țară și a atins un record de 10,98 lei la începutul lunii august.

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Alexia Bucur
Alexia Bucur
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