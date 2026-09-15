Fostă rampă de deşeuri transformată în parc. Zona în care au fost aruncate gunoaie industriale încă din anii '80 urmează să fie transformată într-un loc în care oamenii să se relaxeze şi să petreacă timp în aer liber. Proiectul a început deja şi se lucrează la foc continuu cu zeci de utilaje grele. Partea bună este că deja a fost remodelată peste 80% din suprafaţă, deci lucrurile se mişcă rapid. Am lăsat la final un detaliu important - locaţia! Vorbim de Braşov, bineînţeles, acolo unde autorităţile locale vin cu fel de fel de idei pentru a transforma relicvele comuniste în locuri de care locuitorii oraşului să se bucure.

În curând, fosta rampă de deșeuri industriale va rămâne doar o amintire pentru braşoveni.

"Vorbim de o relocare de deşeuri de 700.000 de metri cubi. Se execută săpături. Trebuie să le aducem, să le relocăm din forma actuală, să le ducem într-o formă geometrică proiectată, reducând suprafaţa la 109.000 de metri pătraţi", a declarat Elena Sava, manager de proiect.

Un munte de deşeuri este mutat cu zeci de utilaje grele

Ceea ce înseamnă o lucrare gigant, pentru care e nevoie de o flotă mare de utilaje grele.

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Vorbim în principal de nisip și zgură din turnătoriile industriale. Din cei 700.000 de metri cubi, 580.000 au fost deja mutaţi. Valoarea totală a proiectului ajunge la 135 de milioane de lei. Municipiul Brașov a primit o finanțare europeană nerambursabilă de 67 de milioane de lei.

Braşovenii aşteaptă transformarea fostei rampe într-o zonă verde

"E o variantă bună. Pentru tineret, pentru astea, pentru copii. Au unde să se plimbe, să se joace. E o iniţiativă bună", a spus un localnic.

"Da, e un lucru bun. Decât să fie gunoi şi fiare şi ce mai era pe acolo, bănuiesc că o să arate altfel", a precizat altă persoană.

După remodelarea muntelui, totul se acoperă cu 65 de centimetri de pământ, în două straturi, cu o structură de stabilizare a terenului încorporată.

"Este a doua rampă din zona respectivă pe care noi o ecologizăm. Sperăm ca anul viitor întreaga zonă să fie transformată, iat în loc de două rampe de deşeuri, una de menajere şi una de industriale nepericuloase, să avem o zonă verde în care braşovenii să se poată plimba şi să se relaxeze", a subliniat Sorin Toarcea, purtător de cuvânt al Primăriei Braşov.

Rampa a fost deschisă în 1940 și închisă 52 de ani mai târziu. Proiectul trebuie finalizat până în iunie 2027.