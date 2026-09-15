Tragedie în stațiunea Sântimbru-Băi din județul Harghita. Un bărbat a murit şi altul a ajuns în stare gravă la spital, după ce s-au intoxicat cu dioxid de carbon în timpul unui tratament balnear.

Cei doi au fost scoşi în stare de inconştienţă din mofetă. Medicii au început imediat manevrele de resuscitare, însă, pentru unul dintre ei a fost prea târziu şi au fost nevoiţi să declare decesul.

Cea de-a doua victimă este internată la terapie intensivă, iar starea acesteia începe să se îmbunătăţească. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.