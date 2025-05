Iulian Stanciu, membru în board-ul confederaţiei Concordia, a fost invitat în platoul Obsevator.

Aţi vorbit personal cu vreunul dintre cei doi candidaţi?

Nu, personal. Am primit răspunsuri publice. Noi am formulat o serie de cerinţe pe baza analizei programelor de guvernare. Avem două direcţii mari. Pe de o parte avem apartenenţa la UE, NATO şi parteneriatul strategic cu Statele Unite. De ce sunt ele importante? Pentru că apartenenţa noastră la NATO funcţionează ca o umbrelă de securitate. Securitatea este primul strat peste care noi putem construi încredere. Apartenenţa la UE ne ajută să avem democraţie, stat de drept şi economie de piaţă. Pe baza încrederii putem face investiţii în viitor şi putem creşte nivelul de trai.

V-au convins cei doi candidaţi?

Din interacţiunile noastre cu oamenii politici am văzut foarte multe promisiuni şi foarte puţine respectări ale acestor promisiuni. Nu mai departe de acum un an şi jumătate am avut o întrevedere cu guvernul de la momentul respectiv în care, alarmaţi de creşterea deficitului bugetar, ne-au propus să împărţim problema în două: jumătate să vină din creşteri de taxe, susţinute de mediul de afaceri, şi jumătate din tăieri din sectorul public. Rezultatul? Veniturile guvernului au crescut, iar cheltuielile în loc să scadă, au crescut cu 25%. Am văzut foarte multe promisiuni, de la case ieftine, la promisiuni de plafonări, preţuri plafonate şi alte bazaconii fiscale. Nu credem că pe ultima sută de metri retragerea acestor promisiuni reprezintă un argument solid pentru a avea încredere.

Care e soluţia economică cu care ar trebui să vină un politician serios?

Soluţia e un parteneriat preşedinte - prim-ministru care să facă o reformă profundă. România stă pe un potenţial fantastic. Avem toţi banii din PNRR, avem resurse foarte bune. Avem nevoie de un managament performant. Noi, ca oameni de afaceri, suntem votaţi în fiecare secundă şi în fiecare zi de oamenii care apelează la serviciile noastre. Ştim ce înseamnă meritocraţia. Vrem ca acest lucru să se întâmple şi la nivel de stat.

O distanţare de UE şi NATO ce efecte ar avea asupra investiţiilor străine?

Vedem că investiţiile au fost amânate. Sunt foarte tranzacţii care aşteaptă. Unele imediat după alegerile anulate de anul trecut, altele în ultima perioadă. E foarte multă frică, ce afectează acea încredere de care vorbeam.

Unul dintre candidaţi, George Simion, susţine că sunt liderii de business care îşi ameninţă angajaţii cu pierderea locului de muncă, aşadar, că ar folosi frica drept instrument politic. Care este răspunsul dumneavoastră?

Nu pot să spun că nu există aşa ceva, dar aş zice că este mai degrabă o speculaţie. Cert este că noi, ca lideri de business, noi suntem vânzători de optimism în companiile noastre. Noi vorbim despre viitor, nu funcţionează o politică pe bază de ură. Au trecut vremurile alea, au fost în urmă cu 35 de ani.

