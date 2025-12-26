Liderii politici au luat vacanţă, dar au rămas cu restanţe pentru 2026. Reforma administraţiei publice, care va aduce concedieri şi tăieri de cheltuieli cu 10%, va fi adoptată în ianuarie. Şi tot atunci încep negocierile pentru Legea Bugetului şi Legile Justiţiei. Şi preşedintele Nicuşor Dan are teme la început de an: noile propuneri pentru şefia Serviciilor secrete.

Patru luni au negociat liderii Coaliţiei tăierea cheltuielilor în Primării şi administraţia centrală. Până la urmă au amânat reforma pentru luna ianuarie, atunci când Guvernul îsi va asuma răspunderea în Parlament.

"Acolo unde în mod cert şi indubitabil există personal excedentar, trebuie făcute reduceri de personal. Fiecare salariu plătit în sectorul public în mod nejustificat înseamnă bani în minus de la investiţii, de la sănătate, de la educaţie", a explicat premierul Ilie Bolojan.

După tăierile de 10% din administraţie, liderii Coaliţiei vor începe negocierile pentru Legea Bugetului. Împărţirea banilor va fi o misiune complicată, de vreme ce anul viitor, Guvernul ar trebui să facă o economie de cel puţin 2% din PIB.

Articolul continuă după reclamă

"Bineînţeles că ţinta de deficit o vom anunţa în momentul când avem proiectat Bugetul. Dar se ştie, am vorbit public despre asta, va fi în jurul cifrei de 6, între 6 şi 6,5%", a explicat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.

"Dacă aceste măsuri care au fost stabilite sunt dublate de economiile pe care trebuie să le facem, atunci cu siguranţă anul viitor nu mai trebuie crescute niciun fel de taxe", a declarat premierul Ilie Bolojan.

La final de ianuarie, după adoptarea Bugetului, PSD decide dacă mai rămâne sau nu la guvernare. Social-democraţii vor consulta toţi primarii şi liderii judeţeni, înainte de a lua o decizie finală.

După Revelion, se reiau şi negocierile pentru modificarea Legilor Justiţiei, iar şeful Statului va iniţia o consultare în rândul magistraţilor, una similară cu votul prin corespondenţă.

"Dacă, însă, magistraţii în majoritatea lor vor spune că Consiliul Superior al Magistraturii nu reprezintă interesul public, ci interesul breslei, atunci CSM va pleca de urgenţă", a declarat preşedintele Nicuşor Dan.

La început de an Nicuşor Dan va negocia cu liderii Coaliţiei numirea noilor directori ai Serviciilor secrete. Surse politice spun că preşedintele ar vrea să-şi impună favoritul la şefia Serviciului Român de Informaţii, asta în timp ce PSD ar putea da noul director al Serviciului de Informaţii Externe. Tot în ianuarie e aşteptat raportul despre anularea alegerilor prezidenţiale din 2024.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰