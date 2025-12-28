Nicuşor Dan, despre sir George Iacobescu: "Performanța românească poate deveni o sursă de inspirație"
Președintele Nicușor Dan afirmă într-o postare pe Facebook că parcursul profesional remarcabil al lui Sir George Iacobescu, românul care a contribuit decisiv la dezvoltarea cartierului financiar Canary Wharf din Londra, demonstrează că performanța românească poate deveni o sursă de inspirație și o poveste de succes oriunde în lume.
Declarația a fost făcută după întâlnirea pe care șeful statului a avut-o, la Londra, cu Sir George Iacobescu, unul dintre cei mai respectați români din Marea Britanie.
"A fost o veritabilă plăcere să îl revăd, la Londra, pe Sir George Iacobescu, unul dintre cei mai respectați și apreciați români din Marea Britanie. De profesie inginer constructor, numele lui George Iacobescu se leagă de dezvoltarea celebrului centru financiar londonez, proiectul Canary Wharf. Parcursul său profesional remarcabil și atașamentul constant față de țara noastră demonstrează că performanța românească poate deveni o sursă de inspirație și o poveste de succes oriunde în lume.", a transmis Nicușor Dan în postarea pe Facebook.
În opinia președintelui, realizările profesionale ale inginerului român, dublate de atașamentul constant față de România, reprezintă un exemplu clar că excelența și performanța pot depăși orice graniță.
George Iacobescu, decorat cu Ordinul Național "Steaua României" pentru merite excepționale
Președintele Nicușor Dan s-a aflat săptămâna trecută într-o vizită externă la Paris și Londra, unde a avut întâlniri cu reprezentanții comunităților de români.
În luna mai, antreprenorul George Iacobescu a fost decorat de Ilie Bolojan, în calitate de președinte interimar, cu Ordinul Național "Steaua României" în grad de Mare Ofițer, pentru serviciile excepționale aduse statului român și pentru promovarea constantă a României pe plan internațional.
