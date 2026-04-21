A fost panică într-o gospodărie din Galaţi unde a intrat un șarpe ce măsura nu mai puțin de doi metri. Reptila se ascundea sub un fotoliu din holul locuinței atunci când a fost observat de proprietara casei. Femeia a sunat imediat la 112.

O echipă de jandarmi a fost trimisă pentru a captura șarpele, care, între timp, dispăruse. A fost găsit într-o anexă a casei, pe un dulap, apoi prins și eliberat pe malul unui râu, departe de zonele locuite.

Autorităţile ne recomandă ca, în astfel de situaţii, să nu încercăm să capturăm sau să alungăm animalele sălbatice. Trebuie să evităm gesturile bruşte şi să cerem ajutor la 112.

"Astăzi, în jurul prânzului, jandarmii gălăţeni au intervenit în urma unui apel la 112 care semnala prezenţa unui şarpe de aproximativ 2 metri într-o locuinţă din comuna Vânători. Proprietara a anunţat că reptila pătrunsese în casă şi se ascundea sub un fotoliu din hol, generând o stare de teamă proprietarei. La sosirea echipajului de jandarmerie reptila nu se mai afla în locul indicat iniţial, fiind ulterior observată într-o anexă a gospodăriei, ascunsă în partea superioară, între tavan şi un dulap înalt. Intervenţia a fost gestionată cu atenţie, jandarmii reuşind să captureze şarpele în condiţii de siguranţă", a transmis, pe 20 aprilie, IJJ Galaţi.

