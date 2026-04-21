Video Misiune mai puţin obişnuită pentru jandarmii din Galaţi. Ce au găsit în gospodăria unei femei

A fost panică într-o gospodărie din Galaţi unde a intrat un șarpe ce măsura nu mai puțin de doi metri. Reptila se ascundea sub un fotoliu din holul locuinței atunci când a fost observat de proprietara casei. Femeia a sunat imediat la 112.

de Cătălina Osman

la 21.04.2026 , 13:46

O echipă de jandarmi a fost trimisă pentru a captura șarpele, care, între timp, dispăruse. A fost găsit într-o anexă a casei, pe un dulap, apoi prins și eliberat pe malul unui râu, departe de zonele locuite.

Autorităţile ne recomandă ca, în astfel de situaţii, să nu încercăm să capturăm sau să alungăm animalele sălbatice. Trebuie să evităm gesturile bruşte şi să cerem ajutor la 112.

"Astăzi, în jurul prânzului, jandarmii gălăţeni au intervenit în urma unui apel la 112 care semnala prezenţa unui şarpe de aproximativ 2 metri într-o locuinţă din comuna Vânători. Proprietara a anunţat că reptila pătrunsese în casă şi se ascundea sub un fotoliu din hol, generând o stare de teamă proprietarei. La sosirea echipajului de jandarmerie reptila nu se mai afla în locul indicat iniţial, fiind ulterior observată într-o anexă a gospodăriei, ascunsă în partea superioară, între tavan şi un dulap înalt. Intervenţia a fost gestionată cu atenţie, jandarmii reuşind să captureze şarpele în condiţii de siguranţă", a transmis, pe 20 aprilie, IJJ Galaţi

Articolul continuă după reclamă
Cătălina Osman Like
sarpe sarpe galati
Înapoi la Homepage
Ce a spus milionarul celebru despre soţia lui, pe care a înşelat-o cu cea mai bună prietenă a ei
Ce a spus milionarul celebru despre soţia lui, pe care a înşelat-o cu cea mai bună prietenă a ei
Reacția lui Chef Orlando Zaharia după ce și-a pierdut cuțitul de aur din sezonul 17. Ce spune după eliminarea lui Petrică Drelciuc
Reacția lui Chef Orlando Zaharia după ce și-a pierdut cuțitul de aur din sezonul 17. Ce spune după eliminarea lui Petrică Drelciuc
E gata! Mirel Rădoi l-a anunțat pe Gigi Becali că pleacă de la FCSB! Exclusiv
E gata! Mirel Rădoi l-a anunțat pe Gigi Becali că pleacă de la FCSB! Exclusiv
Cu câți bani a rămas, de fapt, bucureșteanul care a câștigat 13 milioane de euro la Joker. Cât este impozitul 
Cu câți bani a rămas, de fapt, bucureșteanul care a câștigat 13 milioane de euro la Joker. Cât este impozitul 
Cel mai controversat trapper din România a răspuns la marea întrebare! Consumă sau nu substanțe interzise
Cel mai controversat trapper din România a răspuns la marea întrebare! Consumă sau nu substanțe interzise
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că Ilie Bolojan va rămâne premierul României?
Observator » Evenimente » Misiune mai puţin obişnuită pentru jandarmii din Galaţi. Ce au găsit în gospodăria unei femei
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.