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Moarte de groază pentru un muncitor din Maramureş. O bucată de lemn i-a pătruns în abdomen în timpul lucrării

Ambulanţă Moarte de groază pentru un muncitor din Maramureş. O bucată de lemn i-a pătruns în abdomen în timpul lucrării - Shutterstock
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 15.07.2026, 16:02 | Modificat la 15.07.2026, 16:05

Un bărbat a murit în urma unui accident de muncă, după ce o bucată de lemn i-a pătruns în abdomen, a informat, miercuri, purtătorul de cuvânt al IPJ Maramureş, Mihaela Ardelean.

Conform sursei citate, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Tăuţii-Măgherăuş au fost sesizaţi cu privire la faptul că în incinta unei societăţi comerciale, situată pe raza localităţii Cicârlău, a avut loc un accident de muncă.

"Din primele verificări efectuate, poliţiştii au constatat că un bărbat, angajat al societăţii comerciale respective, în timp ce manipula o bucată de lemn la un utilaj de şlefuire, pe fondul unui recul, aceasta i-ar fi pătruns în zona abdomenului. Din nefericire, echipajul medical care a intervenit la faţa locului a constatat decesul bărbatului. Cadavrul a fost transportat la morga spitalului în vederea efectuării necropsiei", a precizat Mihaela Ardelean.

În cauză se continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs fapta. La locul accidentului se află inspectorii ITM Maramureş pentru a stabili cauzele accidentului de muncă. 

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Redactia Observator
Redactia Observator
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