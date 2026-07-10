China a testat în premieră cu succes o rachetă reutilizabilă şi intră pe terenul lui Elon Musk

China a reuşit pentru prima dată un test cu o rachetă reutilizabilă: propulsorul a fost recuperat după o aterizare controlată. Beijingul se apropie astfel de tehnologia rachetelor reutilizabile dezvoltată de companiile americane SpaceX și Blue Origin.

China a lansat cu succes, vineri, racheta denumită Long March-10B de la Centrul de Lansare Spațială Wenchang, o insulă din provincia Hainan, în sudul țării, reușind în premieră să recupereze în mod controlat prima treaptă sau boosterul

Racheta a fost lansată dimineaţă după 7,ora României, și a plasat un satelit pe orbită. La aproximativ șase minute după separare, propulsorul s-a întors la sol și a aterizat vertical pe o platformă plutitoare, cu ajutorul unui sistem de recuperare cu plasă. Atât lansarea, cât și recuperarea primei trepte au fost finalizate cu succes.

Misiunea a reprezentat prima recuperare controlată reușită de China a propulsorului unei rachete și marchează un progres major în domeniul tehnologiei rachetelor reutilizabile.

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Long March-10B este o rachetă de mari dimensiuni, cu două trepte și combustibil lichid şi corp central cu diametrul de cinci metri. Racheta are o înălțime de aproximativ 63 de metri și o forță de tracțiune la decolare de 890 de tone. Boosterul utilizează oxigen lichid și kerosen, iar cea de-a doua treaptă oxigen lichid și metan.

Racheta are o capacitate de transport de 16 tone pe orbita joasă a Pământului, în configurație reutilizabilă. Misiunea de vineri a testat mai multe tehnologii cheie, printre care optimizarea configurației integrate, presurizarea autogenă cu metan și gestionarea combustibilului cu ajutorul rezervoarelor prevăzute cu deflectoare.

Primul zbor în care prima treaptă va fi refolosită este programat pentru sfârșitul acestui an.