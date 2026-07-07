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Accident cu 2 morți si 20 răniți în Lisabona. Şoferul a pierdut controlul autobuzului

Accident autobuz Lisabona - X Record Portugal
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 07.07.2026, 18:29 | Modificat la 07.07.2026, 18:29

Un șofer de autobuz din Lisabona a pierdut controlul autovehiculului şi a lovit mai multe persoane. Accidentul s-a sfârşit prin doi morţi şi 20 de răniţi, anunţă autorităţile portugheze marţi, potrivit Agerpres.

"Cele două victime aşteptau autobuzul când au fost lovite", a declarat presei locale Francisco Alves, comandantul poliţiei din municipalitatea Sintra.

2 persoane au decedat

Persoanele decedate sunt două femei cu vârste cuprinse între 30 şi 40 de ani, a precizat serviciul de urgenţă medicală.

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Alte trei persoane au fost rănite grav în accidentul survenit într-o suburbie vestică a capitalei portugheze.

La faţa locului au fost mobilizate resurse importante de intervenţie şi o unitate de asistenţă psihologică.

Premierul Luis Montenegro a reacţionat pe reţeaua de socializare X, exprimându-şi "profundul şoc".

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Redactia Observator
Redactia Observator
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