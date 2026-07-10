Miliardarul francez Xavier Niel va deveni cel mai mare acționar al Vodafone, după ce grupul de telecomunicații e& din Emiratele Arabe Unite a anunțat vânzarea participației sale de 16,2% din operatorul britanic. Tranzacția, în valoare de 5,95 miliarde de dolari, marchează o schimbare importantă în structura acționariatului Vodafone.

Un miliardar francez a devenit cel mai mare acționar al Vodafone după o tranzacție de 5,95 miliarde de dolari - Shutterstock

Vega, un vehicul de investiţii deţinut de familia Niel, a încheiat un acord cu operatorul din Abu Dhabi pentru a cumpăra pachetul său de 3,9 miliarde de acţiuni la Vodafone, la un preţ de 112,5 pence pentru fiecare acţiune sau 4,4 miliarde de lire sterline pentru întregul pachet, potrivit Agerpres, care citează Reuters.

După preluarea acestui pachet de acţiuni, care reprezintă aproximativ 16,21% din capitalul Vodafone şi 17,13% din drepturile de vot, Xavier Niel va deveni cel mai mare acţionar de la operatorul britanic de telefonie.

Compania cu sediul în Abu Dhabi a declarat că decizia sa de a ieşi din acţionariatul Vodafone reflectă o "evoluţie naturală" a priorităţilor sale şi o "concentrare strategică pe afacerile sale de bază".

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Familia Niel este cel mai mare investitor privat în sectorul european al telecomunicaţiilor, cu afaceri în 26 de ţări, 139 de milioane de abonaţi şi venituri anuale de 24 de miliarde de euro prin active precum Iliad, Salt, Monaco Telecom şi Eir.

Vodafone furnizează servicii mobile şi fixe către mai mult de 370 de milioane de clienţi, operează reţele în 15 ţări investind în alte patru şi colaborează cu reţele mobile în alte peste 40 de ţări. Compania are una dintre cele mai mari platforme IoT din lume, cu peste 240 milioane de conexiuni.