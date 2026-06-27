Momentul capturării unui traficant din Bistrița, reperat de dronă în timp ce se relaxa în piscină

Operațiune ca în filme în Bistrița. Un traficant de droguri urmărit internațional a fost ridicat dintr-un apartament de lux după o intervenție fulger a autorităților. Bărbatul a fost reperat din aer cu drona în timp ce era în piscină, iar mascații au intervenit imediat.

Bărbatul, în vârstă de 35 de ani, era domiciliat de mai mulți ani în Germania, însă a fost prins la apartamentul său de lux din Bistrița, la ultimul etaj.

Este vorba despre o operațiune spectaculoasă: acesta se afla în piscină, pe terasa exterioară, în momentul în care a observat drona poliției. Ulterior, după ce a intrat în locuință, polițiștii de la trupele speciale au intervenit și i-au bătut la ușă.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă, urmând apoi, cel mai probabil, să fie extrădat în Germania. Autoritățile germane au solicitat urmărirea sa la nivel european pentru trafic de droguri.