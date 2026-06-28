Un gest teribilist, care putea avea urmări dramatice, a fost surprins în Drobeta-Turnu Severin.

Un șofer a fost filmat în timp ce se ridică în picioare, într-o mașină decapotabilă aflată în mers, imaginile suprind exact momentul în care, pentru câteva secunde, bărbatul ia mâinile de pe volan şi autoturismul rămâne fără control.

Incidentul a fost observat de un alt participant la trafic care a făcut înregistrarea. Videoclipul a ajuns şi la poliţie care îl caută acum pe şoferul inconştient.

Nu putem decât să ne bucurăm că incidentul nu a avut şi victime.