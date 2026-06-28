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Video Momentul în care un şofer teribilist ia mâinile de pe volan şi se ridică in picioare, din decapotabilă

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Alexandru Stroescu | Timp citire: 1 minut
Publicat la 28.06.2026, 14:11 | Modificat la 28.06.2026, 14:11

Un gest teribilist, care putea avea urmări dramatice, a fost surprins în Drobeta-Turnu Severin.

Un șofer a fost filmat în timp ce se ridică în picioare, într-o mașină decapotabilă aflată în mers, imaginile suprind exact momentul în care, pentru câteva secunde, bărbatul ia mâinile de pe volan şi autoturismul rămâne fără control.

Incidentul a fost observat de un alt participant la trafic care a făcut înregistrarea. Videoclipul a ajuns şi la poliţie care îl caută acum pe şoferul inconştient.

Nu putem decât să ne bucurăm că incidentul nu a avut şi victime. 

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Alexandru Stroescu
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