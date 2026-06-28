Şoferul care a ucis-o pe fetiţa de 10 ani din Timiş este unchiul ei. A fugit în loc să-şi salveze nepoata

O fetiță de doar 10 ani și-a pierdut viața, aseară, într-un accident tragic, pe un drum județean din Timiș. Copila se afla pe o bicicletă alături de o prietenă cu doar un an mai mare. În timp ce se plimbau, fetele au fost lovite de o mașină. La volan se afla chiar unchiul fetiţei decedate. Şocant este faptul că, în loc să le ofere primul ajutor, acesta a fugit de la locul accidentului. A fost prins însă la scurt timp de polițiști. Se pare că individul avea o alcoolemie uriașă.

Copila de 11 ani este internată acum în spital. Are mai multe răni și va rămâne pentru investigații suplimentare și tratament. A fost luată de la locul accidentului, conștientă de către echipajele ambulanței.

Din păcate, cealaltă fată de 10 ani care se afla pe bicicletă a decedat în urma accidentului. Accident produs de un șofer de 49 de ani în localitatea Gelu din Timiș, care era beat la volan. A și fugit de la locul accidentului și a fost identificat de polițiști câteva ore mai târziu și reținut.

În momentul în care l-au testat pentru consumul de alcool, rezultatul a fost pozitiv. 1,33 mg per litru în aerul expirat. Motiv pentru care l-au și reținut și astăzi urmează să fie dus în fața instanței cu propunere de arestare preventivă.

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Tot polițiști au descoperit că bărbatul de 49 de ani este și că este unchiul fetei decedate. Este acuzat acum de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, fugă de la locul accidentului și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.