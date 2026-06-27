Cinci femei au ajuns la spital în urma unui grav accident de circulaţie produs pe un drum comunal dn districtul Sankt Veit an der Glan, Austria. Microbuzul în care se aflau opt români, scrie presa austriacă , s-a prăbuşit aproape 10 metri într-o râpă.

Microbuz plin cu români prăbușit 10 m într-o râpă, în Austria. Cinci persoane au ajuns la spital - Althofen Fire Department / Facebook

Incidentul s-a produs joi seara, în jurul orei 20:00. La un moment dat, şoferul, un cetăţean român în vârstă de 36 de ani, a pierdut controlul volanului, iar microbuzul a părăsit carosabilul şi s-a răsturnat într-o răpâ de 10 metri. În vehicul se mai aflau alți șapte cetățeni români.

Cum s-a produs accidentul

Din motive care nu au fost încă stabilite, șoferul a pierdut controlul vehiculului într-o curbă. Microbuzul a ieșit de pe carosabil, a căzut aproximativ zece metri într-o răpâ şi s-a oprit pe plafon, între mai mulţi copaci.

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În urma accidentului, cinci pasagere au fost rănite. O româncă în stare gravă a fost transportată cu elicopterul SMURD C11 la spitalul de urgență din Klagenfurt. Alte patru pasagere au suferit răni ușoare și au fost transportate la spitalul din Friesach.

Potrivit autorităților austriece, în momentul producerii accidentului, șoferul român conducea microbuzul din direcția St. Kosmas spre Brugga. Șoferul a fost testat pentru alcoolemie, iar rezultatul a fost negativ.