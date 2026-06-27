La Galaţi se construieşte o nouă fabrică de ulei, cu o investiţie de 36 de milioane de euro. După finalizarea lucrărilor, angajatorul va asigura aproximativ 200 de locuri de muncă pentru gălăţeni.

Se caută 200 de muncitori pentru o nouă fabrică din România. Investiţie de 36 milioane € - Monitorul de Galaţi

Noua unitate de producţie va avea o capacitate de procesare de 8.000 de tone, scrie Monitorul de Galaţi. "Oraşul nostru a devenit tot mai atractiv pentru investitori. Iar un exemplu este fabrica de ulei din Zona Liberă, unde lucrările au avansat foarte mult.

Vorbim despre o investiţie de 36 de milioane de euro a companiei Olvia SRL, lucrările fiind realizate de Quantum Construct", a declarat primarul Galaţiului, Ionuţ Pucheanu.

Proiectul este una dintre cele mai importante investiții industriale din municipiu, lucrările aflându-se deja într-un stadiu avansat, scrie publicaţia Profit.ro.

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"Fabrica de ulei construită de compania Olvia SRL prinde contur de la o zi la alta, iar progresul lucrărilor confirmă faptul că Zona Liberă Galaţi devine tot mai atractivă pentru investitorii care aleg să dezvolte afaceri cu impact economic semnificativ pentru regiunea noastră", a declarat Cătălin Cojocaru, directorul general al Zonei Libere Galaţi.