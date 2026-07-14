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Momentul în care un tânăr se izbeşte cu motoscuterul într-o maşină care parca. Accident stupid la Botoşani

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 14.07.2026, 13:32 | Modificat la 14.07.2026, 13:34

Doi tineri de 16 şi 21 de ani au ajuns la spital în urma unui accident stupid, produs în parcarea unei zone de agrement din Botoşani.

Momentul a fost surprins de camera de bord a unei maşini. S-a întâmplat după ce adolescentul care conducea un motoscuter a intrat în portiera maşinii care făcea manevre de parcare.

În urma impactului, adolescentul a suferit mai multe fracturi. La spital a ajuns cu traumatisme şi şoferul maşinii. Acum, polițiștii încearcă să stabilească cine este vinovat pentru producerea accidentului.

Redactia Observator
Redactia Observator
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