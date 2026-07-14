Momentul în care un tânăr se izbeşte cu motoscuterul într-o maşină care parca. Accident stupid la Botoşani

Doi tineri de 16 şi 21 de ani au ajuns la spital în urma unui accident stupid, produs în parcarea unei zone de agrement din Botoşani.

Momentul a fost surprins de camera de bord a unei maşini. S-a întâmplat după ce adolescentul care conducea un motoscuter a intrat în portiera maşinii care făcea manevre de parcare.

În urma impactului, adolescentul a suferit mai multe fracturi. La spital a ajuns cu traumatisme şi şoferul maşinii. Acum, polițiștii încearcă să stabilească cine este vinovat pentru producerea accidentului.