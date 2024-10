Răsturnare de situaţie în cazul asasinării omului de afaceri Ioan Crişan. Argumentele procurorilor nu sunt suficiente pentru reţinerea suspecţilor. Laura Bîlcea, fiica bărbatului, a fost la un pas de arest. "Este cea mai corectă decizie pe care o putea da doamna judecător", a declarat Laura Bîlcea, fiica omului de afaceri asasinat.

Primul cerc de suspecţi a apărut abia săptămâna trecută, la trei ani şi jumătate de la atentatul terifiant.

Dosarul Ioan Crișan. Judecătorii spun că nu există probe directe, doar indicii

Vezi și

Singura certitudine este că bomba a fost plantată în spatele scaunului şoferului, cu o noapte înainte, şi detonată de la distanţă cu ajutorul unui telefon mobil. Cine a făcut asta e încă un mister.

Telefoanele celor doi presupuşi complici nu au fost identificate în raza de acoperire a celulei GSM din această zonă, în momentul exploziei, susţin judecătorii. În plus, procurorii nu au pus pe masă dovezi clare cu privire la prezenţa celor doi bărbaţi măcar pe străzile din apropiere, în dimineaţa asasinării lui Ioan Crişan.

Un alt argument al procurorilor a fost că, în noaptea dinaintea atentatului, telefoanele celor doi presupuşi complici au fost interceptate de un releu GSM în zona casei lui Crişan. Judecătorii spun însă că nu există probe de pe camere care să-i fi surprins în preajma maşinii omului de afaceri.

"Nu poţi să îi trimiţi pe toţi în judecată pentru că aveau un telefon. Nu este o probă. Trebuie probe serioase", a declarat Augustin Zegrean, fost președinte al CCR.

"Pe 27 mai 2021 a venit la mine H... cu un telefon cu butoane, culoare închisă, pe care l-am ataşat la dispozitiv. L-am desfăcut şi am lipit două fire pe placa de bază. Pe câmp, unul dintre noi am pus petarda, nu mai ştiu cine a făcut-o. Am stat la doi, trei metri de dispozitiv şi a fost acţionat de pe un telefon tot al lui", se arată în declarația frizerului.

Dosarul s-a construit în jurul declaraţiei frizerului, cel care a asamblat detonatorul, susţin avocaţii suspecţilor. Echipa Observator a încercat să stea de vorbă cu personajul-cheie.

Cu două zile înainte de asasinarea omului de afaceri, cei doi presupuşi suspecţi, împreună cu frizerul, au venit aici, pentru a testa detonatorul. Bărbaţii i-au spus că au nevoie de dispozitiv pentru o demolare la Bucureşti. Ar fi făcut proba cu o simplă petardă şi, notează instanţa, nu există vreo dovadă a deţinerii explozivilor militari, folosiţi la atentat.

"E treaba anchetatorilor să adauge, pe lângă ceea ce a afirmat omul acesta, să adauge nişte probe. Dacă nu vin probe, deja rămân doar vorbe. Aici este problema", a declarat Dan Antonescu, expert criminalist.

Dovezi subțiri în dosar: după atentat un suspect și-ar fi luat un papagal și o mașină

Motivarea arată şi alte dovezi "subţiri": cum ar fi legătura dintre tranzacţiile făcute de fiica milionarului şi schimbarea modului de viaţă al celor doi suspecţi după ce ar fi fost plătiţi. După atentat, unul dintre ei şi-ar fi renovat casa, şi-a cumpărat o maşină de 4.000 de euro şi un papagal de 5.000 de lei.

"Instanţa a venit şi a demontat cărămidă cu cărămidă orice argument ar fi adus parchetul. Sunt foarte multe găuri care au fost arătate cu degetul", a declarat Dan Chitic, avocatul unuia dintre suspecţi.

"Faptul că există necesitatea identificării autorilor omorului nu echivalează cu obligaţia judecătorului de a dispune luarea unor măsuri preventive faţă de persoane cu privire la care nu este fundamentată suspiciunea rezonabilă că ar fi comis faptele de care sunt acuzate. (...) Nu se pot lua măsuri preventive pe simple indicii sau supoziţii", se arată în motivarea instanței.

Concluzia instanţei a fost clară: ''nu se pot lua măsuri preventive pe simple indicii sau supoziţii''.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ar trebui România să distrugă dronele care ne încalcă spațiul aerian? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰