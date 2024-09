În motivarea eliberării celor două asistente din arestul preventiv, avocaţii vin cu probe noi care arată că injectomatul conectat bolnavului Marian Militaru a fost scos de 9 ori din priză. Prin urmare, e greu de demonstrat că valorile extreme ar fi de la acelaşi pacient.

Răsturnare de situaţie în cazul Pantelimon

De asemenea, poza apărută în spaţiul public privind doza de 1 ml de noradrenalină nu poate fi pusă în relaţie cu acesta. În plus, apărarea susţine că declaraţiile asistentelor care spun că noradrenalina nu trebuia scăzută le depăşesc competenţa. Avocaţii spun că există chiar posibilitatea ca nivelul substanţei să nu fi fost scăzut.

Instanţa are suspiciuni legate de faptul că în 4 luni a fost descoperită şi dovedită o singură victimă. În plus, consideră că declaraţiilor martorilor se bazează pe bârfe auzite în secţia de ATI.

La data de 22.05.2024, martorele A.G. şi G. A. poartă o discuţie telefonică, din care rezultă că nu au fost de faţă şi doar au auzit de la S.L. despre cele întâmplate la data de 04.04.2024, cu privire la modificarea noradrenalinei la injectomat:

A.G.: Nu am văzut nici noi mă, noi am auzit de la aia!. Acum că aia mănâncă c....

Cele două doctoriţe au făcut primele declaraţii în faţa Instanţei de Apel şi spun că sunt nevinovate. Spun că ar fi respectat toate protocoalele medicale şi au luptat pentru pacienţi până la final.

Motivarea judecătorilor: declaraţii, bârfe

Judecătorii admit expertiza medico-legală şi existenţa unei legături de cauzalitate între reducerea dozei de noradrenalină şi decesul pacientului Militaru. Dar au îndoieli privind săvârşirea infracţiunilor de către cele două inculpate: "În condiţiile în care nu s-a putut stabili cu exactitate că injectomatul HawkMed cu seria 03056942 a fost atribuit pacientului Militaru Marian, completul apreciază că nu sunt probe din care să rezulte suspiciunea rezonabilă că inculpatele au săvârşit infracţiunile reţinute în sarcina lor".

Completul constată şi că suplinirea dozei necesare de noradrenalină prin perfuzii, după cum declară asistentele, nu ar fi salvat viaţa pacienţilor.

Potrivit declaraţiei martorei G.E., aceasta a introdus o fiolă în perfuzie, având un cu totul alt volum, respectiv 500 de ml, spre deosebire de 50 ml. Fără a avea cunoştinţe medicale, completul constată că rezultă o concentraţie de 10 ori mai mică decât cea dorită. Astfel, dacă se doreşte a se introduce 8 ml noradrenalină, în final, prin perfuzie se introduc de fapt doar 0,8 ml adrenalină.

Mai mult, magistraţii constată că porecla "Doamna cu Coasa" nu exista de fapt în secţie, ci că a apărut în luna iulie, adică mult după începerea procesului penal, după cum arată o convorbire interceptată între asistente:

Convorbire interceptată între asistente

G. A.:. În curând o să se stabilească tot. Alea cu coasa, m-auzi?

A. G.: Aa, cu coasa?

G. A.: Da. Aşa le-a pus acum poreclă.

Judecătorii au cerut mai multe probe şi au cerut eliberarea celor două doctoriţe din arest preventiv pe 20 august.

