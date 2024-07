Bikerii şi-au scos din garaje bijuteriile pe două roţi şi şi-au dat întâlnire în apropierea Peşterii Muierilor, din Baia de Fier. Cu motoarele turate la maximum, participanţii au pornit apoi pe uliţele din comună şi prin împrejurimi, sub privirile extaziate ale spectatorilor. Însă, arşiţa din ultimele zile le-a pus beţe în roate chiar şi pasionaţilor de motoare. Cum judeţul Gorj se află sub cod roşu de caniculă, în acest an, organizatorii au mai redus din amploare paradei.

Pentru o experienţă completă, alegerea unei motociclete este o etapă extrem de importantă în ritualul fiecărui biker, iar aceştia au de unde alege.

"Avem motociclete sport, de enduro, cruisere, de drumuri foarte lungi", spune unul dintre motociclişti.

Înconjuraţi de un peisaj care îţi taie răsuflarea, pasionaţii de motoare s-au putut bucura în voie în timpul cursei de răcoarea muntelui. Cheile Galbenului din Baia de Fier au un potenţial turistic deosebit şi se află la câţiva kilometri de Transalpina.

"Încercăm să ridicăm pe cât posibil nivelul acestui eveniment. Facem parte dintr-o comunitate moto şi asta ne ajută, ne uneşte. Discutăm de o pasiune. Şi lumea care vine aici vine legată de această pasiune", spune Liviu Mitroi, preşedinte Slowriders.

Slowride Transalpina Fest este la cea de-a cincea ediţie. Va continua şi azi cu expoziţii, concursuri şi muzică rock.

