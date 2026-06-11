Inspectorii Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța au descins la restaurantul Golful Pescarilor din Agigea, în urma unei reclamații, și au descoperit mai multe nereguli grave de igienă. Printre acestea: produse fără etichete, o bucătărie în aer liber neprotejată corespunzător și echipamente ruginite, motiv pentru care unitatea a fost închisă temporar și amendată cu 10.000 de lei.

Nereguli grave descoperite la un restaurant din Constanța, în urma unei reclamații. Amendă de 10.000 de lei - Sursa: Profimedia

Şeful CJPC Constanţa, Horia Constantinescu, a declarat că a făcut un control la retaurantul Golful Pescarilor din Agigea în urma unei reclamaţii, existând suspiciuni că s-ar fi produs o toxiinfecţie alimentară.

"În urma controlului efectuat ca urmare a unei reclamaţii, s-au constatat deficienţe grave privind siguranţa alimentară şi condiţiile de igienă. Au fost identificate produse alimentare fără etichete, fără elemente de identificare şi trasabilitate, precum şi o bucătărie improvizată în aer liber, utilizată pentru prepararea şi manipularea alimentelor, fără protecţie corespunzătoare împotriva contaminării. Totodată, au fost constatate ustensile şi echipamente neconforme, prezentând urme de rugină şi uzură, cuţite deteriorate, tigăi cu depuneri de arsuri, agregate frigorifice cu chedere rupte şi neigienizate, instalaţie electrică cu depuneri de grăsime şi pânze de păianjen în spaţiile de depozitare", a declarat Horia Constantinescu.

El a mai adăugat că au fost constatate practici comerciale incorecte, prin nerespectarea cerinţelor de informare şi siguranţă a produselor alimentare, inclusiv prin prepararea şi comercializarea de ciorbe şi paste fierte în condiţii necorespunzătoare de igienă şi siguranţă alimentară.

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Restaurantul a fost închis temporar până la remedierea deficienţelor şi amendat cu 10.000 de lei.