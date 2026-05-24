Nicuşor Dan: "Felicitări Cristian Mungiu. Filmul românesc contemporan este o carte de vizită excelentă"

Lungmetrajul "Fjord", regizat de cineastul român Cristian Mungiu, a câştigat trofeul Palme d'Or la cea de-a 79-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes, relatează site-ul oficial al evenimentului.

Cristian Mungiu intră în cercul foarte restrâns al regizorilor care au câştigat de două ori Palme d'Or. Printre cineaştii recompensaţi cu acest premiu se numără Coppola sau Ruben Östlund. Regizorul român a primit primul său Palme d'Or în 2007 pentru filmul „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile”. Cea de-a 79-a ediţie a Festivalului de la Cannes, prezidată de Park Chan-wook, s-a încheiat sâmbătă. O ediţie cu o puternică încărcătură politică, marcată de filme istorice care fac ecou epocii noastre, precum şi de controverse privind rolul Canal+, unul dintre principalii finanţatori ai cinematografiei, aflat în proprietatea miliardarului de extremă dreapta Vincent Bolloré.

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis un mesaj de felicitare, duminică, pe reţelele de socializare, în urma victoriei regizorului român.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"Felicitări Cristian Mungiu pentru al doilea Palme d’Or la Cannes, o performanță extraordinară. Felicitări întregii echipe a filmului, cu mulți români, și lui Sebastian Stan în rol principal", a transmis preşedintele Nicuşor Dan.

"Am apreciat la filmele precedente ale lui Cristian Mungiu că pun întrebări, că merg pe linia fină dintre două sau mai multe seturi de valori aflate în conflict. Acesta este, pentru mine, sensul artei: cunoașterea umanului din cât mai multe perspective", adaugă Nicușor Dan.

Preşedintele a făcut referire şi la noul val al cinematografiei româneşti.

"Este și o recunoaștere a noului val al cinematografiei românești, cu Cristi Puiu, Corneliu Porumboiu, Cătălin Mitulescu și toți ceilalți. Au avut curajul să se exprime altfel decât se exprima cinematografia până la ei, să se raporteze direct și să surprindă întrebările unei societăți în transformare, atingând astfel adesea universalitatea", a scris preşedintele Nicuşor Dan.

"Filmul românesc contemporan este o carte de vizită excelentă pentru România, iar administrația trebuie să facă mult mai mult pentru a-l folosi în beneficiul României și al cinematografiei românești", încheie preşedintele Nicuşor Dan.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰