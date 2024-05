Vezi și

Şoferiţa care a urcat la volan fără carnet şi a produs accidentul în urma căruia a murit fetiţa de patru ani va fi judecată pentru ucidere din culpă. "Prin rechizitoriul din data de 23.04.2024 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârlău s-a dispus: trimiterea în judecată a inculpatei C.M., pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă, prev. de art. 192 alin. (1) si (2) C.pen. Fapta inculpatei C.M., care, la data de 01.06.2022, ora 18:37, în timp ce conducea autoturismul marca VW cu numărul de înmatriculare x-xx-xxx, pe DS 516, în localitatea Sticlăria, comuna Scobinți, județul Iași, a acroșat cu partea din stânga față a autovehiculului pe minora D.E.A., în vârstă de 4 ani, accident în urma căruia minora a decedat, îndeplinește elementele constitutive ale infracțiunii de ucidere din culpă, prev. de art. 192 alin. (1) si (2) C.pen. Precizăm că punerea în mișcare a acțiunii penale sau luarea altor măsuri procesuale, reglementate de Codul de procedură penală, nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul constituțional al prezumției de nevinovăție", a transmis azi Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău.

Iniţial, procurorii au decis să o trimită pe femeia de 29 de ani în faţa judecătorilor doar pentru conducere fără permis.

Anastasia a fost ucisă la doar câţiva metri de casă. Abia împlinise 4 anişori

Tragedia a avut loc pe 1 iunie 2022. Anastasia era la joacă pe o uliţă din satul Sticlăria, din Iași. Copila cu ochi mari, căprui, mereu veselă, împlinise patru ani în urmă cu două zile şi, cu o zi în urmă, sărbătorise cu prietenii şi Ziua Copilului. Jucau şotronul, râdeau şi se distrau. La un moment dat, fata ar fi vrut să traverseze strada. În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se vede maşina condusă de femeia de 28 de ani cum goneşte. Avea o viteză de peste 80 de kilometri pe oră. Sunt ultimele imagini înainte de accidentul teribil. Şoferiţa o loveşte în plin pe copilă şi o aruncă pe asfalt. Totul, sub privirile îngrozite ale celor două surori mai mari. Oamenii iau copilul în braţe şi fug să se întâlnească cu salvatorii pe drum. În zadar. Fetiţa nu a mai putut fi salvată.

Ce prevede Legea Anastasia

Legea Anastasia, care poartă numele copilei şi care a fost promulgată de preşedintele României pe data de 7 iulie 2023, îşi propune să schimbe statisticile. Practic toţi şoferii băuţi, drogaţi şi fără permis care provoacă accidente rutiere mortale vor ajunge după gratii.

Actul normativ are ca obiect de reglementare completarea art. 91 alin. (3) din Legea nr. 286/2009, astfel încât să nu poată fi dispusă suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pentru infracţiunea de ucidere din culpă, dacă aceasta a fost săvârşită ca urmare a conducerii unui vehicul fără permis de conducere sau a conducerii unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Astfel, la articolul 91 al legii menţionate este introdus un nou alineat care prevede că: "Nu se poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere în cazul infracţiunilor prevăzute la art. 192 alin. (2) şi (3) dacă acestea au fost săvârşite în condiţiile art. 335 sau 336".

Senatorul PSD Robert Cazanciuc, unul dintre iniţiatorii actului normativ a precizat că legea este "concepută să prevină, să limiteze dramele rutiere şi să conştientizeze asupra consecinţelor punitive ale teribilismului la volan".

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Mergeţi cu plăcere la job? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰