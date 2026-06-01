Un concurs gastronomic a oferit un meniu extravagant pentru deserturi. Îngheţată cu ceapă şi cheesecake cu zaţ de cafea au fost cele mai stranii propuneri. Creatorii lor speră, însă, că ar putea intra în meniurile restaurentelor.

Daria și Petronela sunt câștigătoarele concursului organizat de Facultatea de Inginerie Alimentară Suceava. Au impresionat juriul cu un preparat inovator pe care l-au numit Ecoul Pădurii. "Avem un desert cu ciocolată și cu mure. Am încercat să facem un desert sănătos sunt produse din industrie, cum ar fi tescovina din struguri, zerul din lapte. Aduc beneficii organismului, ajută la sănătatea florei intestinale", a declarat Daria Ursache. La egalitate de puncte a fost și Pinomel, un desert cu blat din semințe de pin și migdale, cremă de urdă, mascarpone și infuzie de mușețel.

Peste 100 de studenți au creat deserturi vegane rafinate şi inedite. Printre ei și Marian care a inventat înghețata din ceapă roșie. Cu gândul la refuzurile din copilărie, studenţii au inventat şi reţete pentru copii. Cheesecake cu cremă a fost, în schimb, o surpriză pentru adulţi. Studenţii de la inginerie alimentară speră acum că deserturile lor vor ajunge și în meniurile restaurantelor.

"Fiecare dintre ele pot deveni produse vandabile pentru că au utilizat ingrediente care se găsesc pe piață, nu sunt ingrediente care ar trebui la rândul lor să dezvolți o altă infrastructură", a declarat Mircea Oroian, decan Facultatea de Inginerie Alimentară. Anul trecut, concursul a dat alte reţete inedite: bere cu muguri de brad şi salam de mistreţ cu pudră de hribi.

