Zilele acestea, istoria nu se mai învaţă din cărți, ci se trăiește aievea: Curtea Castelului Bran s-a transformat într-un sat medieval. Cavaleri cu armuri strălucitoare, domnițe elegante îmbrăcate în rochii de gală, boieri mari, bufoni regali și simpli străjeri au încercat să ne arate partea frumoasă a Evului Mediu. Vizitatorii au asistat la turniruri, şi-au murdărit mâinile în atelierele de olărit, iar copiii au descoperit o nouă lume veche.

Ne-am întors în timp. Am ajuns în satul medieval de la poalele Castelului Bran. Locul în care conflictele nu se discută, se tranșează cu sabia. Ecoul luptelor răsună în tot ținutul.

E locul în care cei mici au șansa să devină cavaleri, dacă trec testul curajului și depun jurământul.

În satul medieval, meșterii nu stau degeaba.

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Curtea Castelului Bran a prins cu adevărat viață în această vară. Într-un un cort din satul medieval stau pălărierul și pielarul. Puţin mai încolo se află locul unde se bate fierul cât e cald, lângă doamna olăriță și bijutierul. Acestea sunt câteva dintre evenimentele care însuflețesc curtea celui mai vizitat obiectiv turistic din această zonă.

"Avem vreo opt artizani în fiecare zi, produse locale originale și autentice din perioada medievală. Aduce la viață perioada medievală și e ceva spectaculos", a declarat Brian King, director general Castelul Bran.

"Fac un cuier cu decorații de frunze. Trebuie să fie încălzit, pentru că atunci este mai moale metalul, oțelul. Cam 15-20 de minute durează un cuier", a explicat Szen Matyas, fierar.

"Asta este o roată tradițională, de picior. E un pic mai greu, pentru că ne-am dezobișnuit de ea. Încerc să modelez vase ca în secolul al XV-lea; vasele modelate se ard și apoi se pot cumpăra", a spus Bango Aliz, olirţă.

Un bufon îi distrează pe vizitatori.

"Foarte multe activități pentru cei mici. Cu siguranță sunt lucruri pe care nu le-am mai văzut și poate nu o să le mai vadă în curând. Castelul mi-a plăcut, asta, cum se antrenează, restaurantele, tot e fain", a spus o vizitatoare.

Accesul la Satul Medieval de Vară este inclus în biletul pentru turul Castelului Bran, însă poate fi cumpărat și separat. Un bilet pentru ambele experiențe costă 60 de lei, iar unul doar pentru Satul Medieval costă 50 de lei.