O femeie de 83 de ani a murit după ce șoferul a pierdut controlul mașinii și a intrat într-un copac, în Buzău

O femeie în vârstă de 83 de ani și-a pierdut viața, iar alte două persoane au fost rănite, marți, în urma unui accident rutier produs pe DC162, în localitatea Scutelnici, județul Buzău, relaează News.ro.

Potrivit IPJ Buzău, un autoturism condus din direcţia Arcanu către Scutelnici de un şofer în vârstă de 74 de ani, din Bucureşti, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei şi ar fi părăsit partea carosabilă lovindu-se de un copac aflat pe marginea drumului.

În urma impactului, o femeie de 83 de ani, din judeţul Buzău, a decedat.

Accidentul s-a soldat şi cu rănirea conducătorului auto, precum şi a unei pasagere de 80 de ani, din Buzău. Victimele au fost preluate de echipajele medicale şi transportate la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Poliţiştii au deschis un dosar penal şi continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs tragedia.

