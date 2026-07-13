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Clipe de coșmar pentru un bărbat din Lerești. A scăpat cu viață după ce a fost atacat de urs

Clipe de coșmar pentru un bărbat din Lerești. A scăpat cu viață după ce a fost atacat de urs - Shutterstock
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 13.07.2026, 09:08 | Modificat la 13.07.2026, 09:09

Un bărbat în vârstă de 47 de ani a fost atacat și mușcat de un urs în apropierea barajului Voina, din comuna Lerești, județul Argeș. Victima a suferit răni la nivelul coapsei și al pulpei, potrivit News.ro.

"Un echipaj SMURD de prim ajutor calificat a intervenit în comuna Lereşti, în zona Barajului Voina, pentru acordarea asistenţei medicale unei persoane de sex masculin, în vârstă de 47 de ani, care a fost muşcată de urs", anunţă luni ISU Argeş

La sosirea paramedicilor, bărbatul era conştient şi cooperant. El are plăgi la nivelul piciorului, în zona pulpei şi a coapsei.  La misiune au participat şi echipaje ale instituţiilor cu atribuţii în gestionarea unor astfel de situaţii, care au luat măsurile specifice din competenţă.

După evaluarea medicală la faţa locului, pacientul a fost transportat la spitaluldin municipiul Câmpulung, pentru investigaţii şi îngrijiri de specialitate.

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Recomandările ISU

  • Evitaţi zona, rămâneţi în locuinţe;
  • Păstraţi distanţa faţă de animal, nu îl hrăniţi şi nu încercaţi să vă fotografiaţi cu acesta;
  • Fără să vă expuneţi pericolului, protejaţi animalele din gospodărie.
Redactia Observator
Redactia Observator
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