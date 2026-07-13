Trump anunță că SUA reinstituie blocada navală împotriva Iranului şi cere taxă de protecţie de 20% în Ormuz

Preşedintele Donald Trump a anunţat luni seară că SUA reiau blocada asupra porturilor din Iran şi că vor percepe o taxă de 20% din valoarea tuturor mărfurilor transportate prin Strâmtoare Ormuz, în schimbul protecției. Preţul petrolului Brent se apropie de pragul de 80 de dolari barilul.

"Strâmtoarea Ormuz este DESCHISĂ și va rămâne DESCHISĂ, cu sau fără Iran. Reintroducem BLOCADA IRANIANĂ, numită așa pentru că interzice doar navelor sau clienților Iranului să intre sau să iasă. Toate celelalte țări vor putea folosi strâmtoarea în mod echitabil și liber. S.U.A. vor fi cunoscute, de acum înainte, sub numele de „GARDIANUL STRÂMTORII ORMUZ”, însă, în această calitate și ca o chestiune de CORECTITUDINE, vor fi despăgubite cu o taxă de 20% aplicată tuturor mărfurilor transportate, pentru absolut toate costurile necesare asigurării siguranței și securității în această zonă extrem de instabilă a lumii. Procesul și implementarea vor începe imediat. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei probleme! Președinte DONALD J. TRUMP", a scris Donald Trump pe reţeaua sa de socializare Truth Social.