Pădurea Fontainebleau de lângă Paris, cuprinsă de un incendiu violent. 2 bombardiere cu apă, mobilizate

Un incendiu violent a izbucnit duminică în emblematica pădure Fontainebleau, situată la aproximativ 50 de kilometri sud de capitala Franţei. Două avioane bombardiere cu apă au fost mobilizate pentru a ajuta la stingerea flăcărilor.

Incendiul a provocat întreruperea circulaţiei pe o porţiune a autostrăzii A6, principala arteră rutieră către sudul ţării, şi, de asemenea, traficul pe linia feroviară de mare viteză Sud-Est "este perturbat", a declarat ministrul transporturilor Philippe Tabarot.

Întârzieri de 6 ore pe calea ferată din cauza incendiului

Pe site-ul său, compania feroviară franceză SNCF a anunţat în cursul serii întârzieri de până la şase ore pentru trenurile care sosesc sau pleacă din gara Paris Gare de Lyon în acest prim weekend de plecări masive în vacanţă.

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Incendiul din pădurea Fontainebleau a început duminică la sfârşitul după-amiezii la marginea autostrăzii A6, înainte de a se extinde în masivul forestier.

Focul este "foarte violent" şi două avioane Dash bombardiere cu apă au fost trimise din sudul Franţei, de la Bordeaux şi Nimes, pentru a ajuta la controlarea situaţiei.

Este pentru prima dată când astfel de aparate sunt folosite în regiunea Parisului, a subliniat pentru AFP locotenent-colonelul Eric Brocardi, purtătorul de cuvânt al Federaţiei Naţionale a Pompierilor din Franţa.

Peste 100 de pompieri luptă cu flăcările

Două elicoptere bombardiere cu apă, un avion de recunoaştere şi aproximativ 100 de pompieri sunt, de asemenea, la faţa locului, a adăugat acest oficial, potrivit căruia, puţin după ora locală 20:00, nu existau informaţii despre locuinţe ameninţate.

Conform aceleiaşi surse, focul a mistuit deja în jur de 30 de hectare şi era încă "în progresie" la începutul serii. Temperaturile ridicate, care sufocă regiunea pariziană de câteva zile, cresc considerabil riscul de izbucnire a incendiilor.

Echipele de salvare au fost nevoite să lupte cu flăcările pe tot cuprinsul Franţei: în Pyrenees-Orientales, Drome, Lot, Savoie, dar şi în zone mai nordice, precum Indre sau Loire-Atlantique. Situaţie ce demonstrează că nicio regiune nu este ferită de aceste incendii de vară, favorizate de valurile de căldură din ce în ce mai frecvente.

17.000 de hectare arse

Potrivit ministrului de interne Laurent Nunez, există "deja 17.000 de hectare arse" în pădurile franceze, iar după actualizarea datelor, bilanţul "va ajunge la 25.000 de hectare arse", adică "de două ori mai mult faţă de aceeaşi perioadă" a anului 2025

Autorităţile au făcut apel la prudenţă şi au avertizat că persoanele responsabile pentru astfel de dezastre, fie cu intenţie, fie din neglijenţă, vor fi urmărite penal.