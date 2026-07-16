Nicuşor Dan, despre ajutorul acordat Ucrainei: Are o componentă militară, uneori e bine să rămână un secret

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat miercuri, referitor la desecretizarea ajutorului acordat Ucrainei, că având în vedere că acesta are o componentă militară, este bine să rămână "secret".

Acesta a precizat că ajutorul pe care România sau alte state l-au dat Ucrainei a constat uneori în bani, alteori în echipamente.

"Aici este o chestiune care are o componentă militară, pentru că ajutorul pe care România sau alte state l-au dat Ucrainei a fost uneori ajutor în bani şi alteori ajutor în echipamente. În momentul în care o ţară îşi ia din capacităţile sale de apărare nişte echipamente şi le mută în altă parte, asta uneori e bine să rămână un secret militar", a afirmat şeful statului.

Nicuşor Dan: Progresele pe care le-am făcut privind dezinformarea nu sunt grozave

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Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat la Kiev care sunt măsurile împotriva dezinformării pe care România le ia în prezent şi care este eficienţa lor.

El a arătat că trebuie să împărţim în două, între audio-vizual şi reţele sociale. "Cei de la CNA au venit către noi cu nişte propuneri de modificare a legii, astfel încât de exemplu liniile mari sunt două: raza de acoperire a CNA-ului să fie ceva mai mare şi sancţiunile să fie proporţionale cu valoarea banilor, azi, şi nu când a fost făcută legea.

Deci asta este partea de audio-vizual. Pe partea de reţele sociale avem mult, mult de recuperat. Avem cele două normative europene, cu care suntem departe de implementare. Deci este ceva ce ne preocupă", a răspuns şeful statului.

Nicuşor Dan a explicat că este un fenomen pe care el personal vrea să-l înţeleagă în detaliu. "Progresele pe care le-am făcut nu sunt grozave", a mai afirmat preşedintele. "Pentru că o să avem nişte runde de alegeri în 2028, eu cred că în vara anului 2027 trebuie ca tot ceea ce noi am văzut în trecut să fie lege aprobată de Parlament, astfel încât să prevină pe cât posibil distorsionarea mesajelor din spaţiul public", a mai arătat Nicuşor Dan.

Despre comunicarea din partea autorităţilor, Nicuşor Dan a spus că e absolută nevoie. "Nu pot eu să garantez acum pentru toate autorităţile din România, dar (..) de foarte, foarte multe ori autorităţile nu reuşesc să dea răspunsul în timp real şi dacă rămâne o plajă de incertitudine de 6 ore, 12 ore, ea este umplută cu fel de fel de supoziţii. Şi aici, fără să iau vina de pe autorităţile publice, cred că şi media trebuie să facă foarte bine distincţia între opinie şi conţinut", a mai declarat Nicuşor Dan.

Preşedintele a explicat că, "pe foarte multe subiecte majore pe care noi le-am traversat în ultimele luni, a văzut întrebări de la media: care este opinia dumneavoastră despre". "Nu cred că e întrebarea pertinentă. Întrebarea pertinentă este către instituţia care a emis actul. Daţi-ne cronologia actelor.

Cine a semnat? Când a semnat? Asta este primul lucru, şi dacă cumva e o poziţie din partea autorităţilor publice, acolo este un loc în care mie mi-ar plăcea să intervin. Dar, din păcate, pare că preocuparea noastră este pe a interpreta înainte de a avea faptele bine puse, bine aşezate", a mai explicat preşedintele.

Declaraţiile au fost făcute la Kiev, unde preşedintele României a participat la Summitul Ucraina - Europa de Est.