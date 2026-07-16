Peste 400 de spitale din România intră luni în grevă. Nu vor face internări şi operaţii timp de două ore

Cel mai mare protest din sănătate din ultimii 20 de ani. Peste 400 de spitale din toate județele țării vor intra în grevă de avertisment luni, 20 iulie, între orele 09:00 și 11:00. În acest interval nu vor fi efectuate internări, consultații și operații programate, fiind asigurate doar urgențele.

400 de spitale din România intră luni în grevă. Nu vor face internări sau operaţii timp de două ore - Susa: Facebook/ Federatia Sanitas din Romania

Federația SANITAS a decis declanșarea protestelor împotriva politicilor economice și sociale ale Guvernului, iar pentru 28 iulie este anunțată declanșarea grevei generale în întregul sector sanitar.

Grevă de avertisment în spitale, pe 20 iulie, între orele 09:00 și 11:00

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Sindicaliștii susțin că măsurile adoptate în ultimul an au redus veniturile și drepturile angajaților din sănătate și asistență socială. Printre principalele nemulțumiri se numără reducerea sporurilor pentru condiții de muncă periculoase sau vătămătoare, limitarea acordării indemnizației de hrană și a voucherelor de vacanță, precum și proiectul noii legi a salarizării, pe care îl consideră inechitabil.

Grevă generală în toate spitalele, anunțată pentru 28 iulie

Participarea la grevă nu este obligatorie. Secțiile ai căror angajați nu se alătură protestului își vor putea desfășura activitatea în mod normal, inclusiv operațiile și tratamentele programate.

Sindicaliștii au decis să declanșeze greva în semn de protest față de politicile economice și sociale ale Guvernului.

SANITAS solicită revenirea la drepturile salariale prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă, anularea reducerii sporurilor și a concediilor suplimentare, acordarea nediscriminatorie a indemnizației de hrană și a voucherelor de vacanță și reluarea negocierilor privind noua lege a salarizării. Potrivit federației, pentru organizarea protestelor a fost constituit un Comitet Național de Grevă, cu structuri la nivel central, județean și local.