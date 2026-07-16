O femeie de 40 de ani din Galaţi a fost găsită moartă în propria casă, după un incendiu devastator.

Martorii au încercat să intervină pentru salvarea femeii, însă eforturile au fost fără rezultat. La locul tragediei au ajuns trei autospeciale de pompieri și o ambulanță, însă nici echipajele de intervenție nu au mai putut face nimic pentru femeie.

Cauza izbucnirii incendiului nu este cunoscută în acest moment.

"Băi, ferească Dumnezeu! Aici nu este nimeni! Alo! Haideţi repede şi intraţi înauntru, că nu răspunde nimeni şi văd că sunt bicicletele la poartă!", spune un martor.