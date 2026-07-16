Topirea stratului de zăpadă le-a permis salvamontiştilor din Braşov să intre în Valea Țigănești. Până acum, n-au descoperit însă niciun indiciu care să ducă la găsirea tânărului.

Salvamont Brașov le cere turiștilor care trec prin zonă să anunțe imediat orice obiect sau urmă care ar putea avea legătură cu dispariția bărbatului.

Ce spun salvamontiştii

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Salvatorii montani din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Brașov au desfășurat o nouă acțiune de căutare în Valea Țigănești, în zona în care, în urmă cu aproximativ două săptămâni, stratul de zăpadă măsura între doi și trei metri, iar pe alocuri depășea această grosime.

În acest interval de timp, cea mai mare parte a zăpezii s-a topit, ceea ce a permis verificarea zonelor care anterior nu puteau fi cercetate în totalitate. Din păcate, în urma acțiunii desfășurate, nu au fost identificate indicii sau elemente care să conducă la găsirea tânărului dispărut.

În teren mai există două-trei porțiuni restrânse în care zăpada persistă. Estimăm că, în funcție de evoluția temperaturilor, acestea vor deveni accesibile în perioada următoare, iar căutările vor continua și în aceste puncte.

În acest context, lansăm un apel public către toți turiștii care tranzitează Valea Țigănești și zonele învecinate. Îi rugăm să acorde o atenție deosebită traseului și împrejurimilor și să ne contacteze imediat dacă observă obiecte, urme sau orice alte elemente care ar putea avea legătură cu persoana căutată ori care ar putea contribui la identificarea zonei în care aceasta s-ar putea afla.

Pentru ca informațiile primite să poată fi verificate cât mai rapid, este important să fie transmisă localizarea exactă, însoțită, dacă este posibil, de fotografii și coordonatele GPS. Orice detaliu, chiar dacă la prima vedere poate părea nesemnificativ, poate deveni relevant și poate permite organizarea rapidă a unor verificări punctuale în teren.